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28.12.2020 - 20:24 | | DHA

İki fotoğraf aynı ilden! Sağanak ve kar yağışı...

Antalya'nın Korkuteli ilçesine bağlı yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Meteoroloji'nin sarı alarm verdiği kentte sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Korkuteli'nin yüksek kesimlerinde öğleden sonra kar yağışı başladı. Tefenni- Korkuteli karayolunun yanı sıra Taşkesiği Mahallesi'nde kar etkisini gösterdi. Kar yağışıyla birlikte bölgede evlerin çatıları ve yollar beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışı vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

SARI ALARM VERİLMİŞTİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'sarı alarm' verdiği iller arasında yer alan Antalya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi. İtfaiye ekipleri su birikintisi nedeniyle yolda mahsur kalan servis aracı içerisindeki 4 kişiyi bot yardımıyla kurtardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'sarı alarm' verdiği iller arasında yer Antalya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde özellikle Konyaaltı ilçesinde yer alan Liman, Hurma, Sarısu, Uncalı, Akdeniz Üniversitesi yerleşkesi içerisinde bir yol sular altında kalırken, ilçede yer alan bazı derelerin de taştığı görüldü.

İki fotoğraf aynı ilden Sağanak ve kar yağışı...

'YOLLAR SUYLA DOLDU'

Yollar suyla dolarken mahsur kalan bazı araçlarda bulunan vatandaşlar yardım bekledi. Ekiplerin gelmesiyle araç içerisinde kalanlar kurtarılırken, bazı vatandaşlar ise ekiplerin gelmesini bekledi. Yağmurun etkisiyle rögar kapakları yerinden çıktı. Vatandaşlar su birikintileri arasında yolun karşısına geçerken zorlandı. Sağanağın şiddetli seyrettiği Antalya'da yolların suyla dolması ve etkisiyle çöp konteynerleri devrildi.

'İTFAİYE BOTLA ARAÇTAKİLERİ KURTARDI'

Konyaaltı ilçesine bağlı Liman Mahallesi'nde suyla dolu yoldan geçmek isteyen bir servis aracı mahsur kaldı. İçerisindeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri çağrıldı. Kısa sürede ihbarın olduğu yere gelen ekipler, servis aracı içerisindeki 4 kişiyi bot yardımıyla kurtardı.

ALT GEÇİTTE MAHSUR KALDILAR

Demokrasi Kavşağı'nda alt geçidin suyla dolması nedeniyle 2 otomobil mahsur kaldı. Ayrıca alt geçitteki tramvay yolu da su altında kalınca tramvay ilerleyemeyerek geri döndü. Alt geçidin girişleri polis tarafından kapatıldı.

İki fotoğraf aynı ilden Sağanak ve kar yağışı...

İki fotoğraf aynı ilden Sağanak ve kar yağışı...

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