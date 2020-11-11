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11.11.2020 - 02:46 | | DHA

İki grup sokak ortasında birbirine girdi!

Adana'da iki grup arasında sokak ortasında çıkan silahlı kavgada Doğan Y. (23) ve Cemil Y., vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı

İki grup sokak ortasında birbirine girdi!

Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi 14018 Sokak'ta meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönünce iki taraf birbirlerine tabancalarla ateş açtı.

Çıkan çatışmada Doğan Y. ve Cemil Y., vücutlarına isabet kurşunlarla yaralandı. Kavganın ardından silahı kullanan şüpheliler, plakası alınamayan motosiklet ile olay yerinden kaçarken, yaralılar ise arkadaşları tarafından yakında bir özel hastaneye kaldırıldı. Kalça ve kolundan yaralanan Doğan Y., buradaki ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

İki grup sokak ortasında birbirine girdi

Tedaviye alınan Doğan Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Diğer yaralı Cemil Y.'nin ise durumunun iyi olduğu belirtildi.

silahlı kavga ile ilgili soruşturma başlatan polis, olay yerinde yapılan inceleme 20 adet boş tabanca kovanı buldu. Şüphelileri yakalamak için çalışma yapan polis, soruşturmaya devam ediyor.

İki grup sokak ortasında birbirine girdi

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