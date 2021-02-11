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11.02.2021 - 11:48 | | DHA

İki ilde kumar baskını! 44 kişiye ceza kesildi

Eskişehir’de bir dernekte koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları belirlenen 34 kişiye toplam 149 bin 124 lira ceza uygulandı. Öte yandan Tunceli’de de kahveye düzenlenen operasyonda 10 kişi ile işletme sahibine 7 bin 739 lira ceza kesildi.

İki ilde kumar baskını! 44 kişiye ceza kesildi

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Erenköy Mahallesi’ndeki bir dernekte kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılık izniyle derneğe baskın yapan polis ekipleri 34 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Kimlik tespiti yapılan 34 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları gerekçesiyle 149 bin 124 lira ceza verildi.

Dernek sorumlusu hakkında ise ‘kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak’ ve ‘bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmaktan’ suçundan adli soruşturma başlatıldı. Dernek binası mühürlenerek, kapatıldı.

TUNCELİ

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında yürütülen denetimlerde, kapalı olması gereken kahvenin açık olduğunu fark etti. İçeri giren ekipler, 10 kişinin oyun oynadığını tespit etti. İşletme sahibi ve 10 kişiye toplam 7 bin 739 lira ceza uygulandı.

 

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