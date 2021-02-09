09.02.2021 - 17:48 | | DHA
Ofiste kumar oynarken basıldılar!
Manisa’da bir ofiste koronavirüs tedbirlerine uymayarak, kumar oynarken yakalanan 5 kişiye toplam 15 bin 750 lira para cezası kesildi. Düzenlenen operasyonda bir kişinin daha önce de ev ve inşaatlarda kumar oynatırken yakalandığı öğrenildi.
Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi'ndeki bir iş hanında bulunan ofiste, A.A.'nın (40) kumar oynattığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Ofise yapılan baskında, 4 kişi kumar oynarken yakalanırken, iskambil kağıtları ile isim ve puan yazılı listeler ele geçirildi. Koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek kumar oynarken yakalan, aralarında kumar oynatan A.A.'nın da bulunduğu 5 kişiye, 3 bin 150'şer lira olmak üzere toplam 15 bin 750 lira idari para cezası kesildi.
A.A.'nın daha önce de ev ve inşaatlarda kumar oynatırken yakalandığı öğrenildi.
Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 9 Şubat 2021 )Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu. Türkiye'de son 24 saatte 137 bin 712 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 636 kişinin testi pozitif çıktı, 98 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1310 oldu, 8 bin 109 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 437 bin 382'ye yükseldi.