22.09.2020 - 09:19 | | İHA
İki kardeş 9 gün arayla koronavirüsten hayatını kaybetti!
Ordu’nun Ünye ilçesinde, koronavirüs teşhisi konulan Halis Sarı (87) ve kardeşi Hasan Sarı (82), 9 gün arayla hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Çatak Mahallesi’nde yaşayan Halis ve Hasan Sarı kardeşler, hastalanınca Ünye Devlet Hastanesi’ne gitti. Yapılan tetkiklerin ardından iki kardeşin koronavirüs testleri pozitif çıktı.
Ünye Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınan Hasan Sarı, 12 Eylül’de hayatını kaybetti. Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Halis Sarı da 21 Eylül’de yaşamını yitirdi.
Kardeşler, Çatak Mahallesi’ndeki aile kabristanlığına defnedildi.
Sokak boks ringine dönüştü, yumruk ve tekmeler havada uçuştuArnavutköy’de iki grup arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Boks ringini aratmayan kavgada bir kişi yediği yumruk darbeleriyle trafikte bekleyen arabaların altına düşerken, o anlar kameraya yansıdı.