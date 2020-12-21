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21.12.2020 - 19:00 | | DHA

İkinci sefer başladı! Bilecik'e ulaştı

Çin'e gidecek olan ikinci ihracat treni, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinden yola çıktıktan sonra Bilecik'e geldi.

İlk ihracat treninin Çin'e ulaşmasının ardından ikinci ihracat treni de Tekirdağ Çerkezköy'den hareket ederken, yaklaşık 400 kilometre yol katettikten sonra Bilecik'e ulaştı.

Bilecik Tren İstasyonunda teknik muayene yapılırken, makinist Yakup Karakaya, "Yolculuğumuz devam ediyor. Köseköy'den hareket ettik. Halkalıdan makinist arkadaşlar Köseyeköy'e kadar iletti. Şu an vagonların teknik muayenesi yapılıyor. Muayenemiz bittikten sonra Eskişehir'e doğru devam ediyoruz. Eskişehir'de oradaki makinist arkadaşlar teslim alıp, devam edecekler" dedi.

Mola ve muayenenin ardından ihracat treni Bilecik'ten hareket ederek yolculuğuna devam etti.

İkinci sefer başladı Bilecike ulaştı

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