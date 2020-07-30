İl içi atama sonuçları açıklanmaya başladı! 2020 İl içi atama sonuçları hangi illerde açıklandı

İl içi atama sonuçları İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından açıklanmaya başladı. 20-28 Temmuz tarihleri arasında tercihleri alınan İl içi yer değiştirme tercihlerinin sona ermesinin ardındna öğretmen adayları görev yaptıkları illerdeki il içi atama sonuçlarını sorgulamaya devam ediyor. İl içi atama sonuçları il valiliklerince değerlendirildikten sonra tercih yapılan ilin İl Milli Eğitim Müdürlüklerince erişime açılıyor. Peki İl içi atama sonuçları açıklanan iller hangileri?

İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

İl içi atama sonuçları görev yapılan İl Milli Eğitim Müdürlüğünün resmi internet sitesi üzerinde yer alan duyurular kısmından sonuç listesine ulaşılabiliyor.

ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI

01 ADANA il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

02 Adıyaman il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

03 Afyon il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

04 Ağrı il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

05 Amasya il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

06 Ankara il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

07 Antalya il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

08 Artvin il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

09 Aydın il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

10 Balıkesir il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

11 Bilecik il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

12 Bingöl il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

13 Bitlis il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

14 Bolu il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

15 Burdur il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

16 Bursa il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

17 Çanakkale il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

18 Çankırı il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

19 Çorum il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

20 Denizli il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

21 Diyarbakır il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

22 Edirne il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

23 Elazığ il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

24 Erzincan il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

25 Erzurum il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

26 Eskişehir il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

27 Gaziantep il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

28 Giresun il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

29 Gümüşhane il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

30 Hakkari il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

31 Hatay il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

32 Isparta il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

33 Mersin il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

34 İstanbul il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

35 İzmir il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

36 Kars il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

37 Kastamonu il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

38 Kayseri il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

39 Kırklareli il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

40 Kırşehir il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

41 Kocaeli il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

42 Konya il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

43 Kütahya il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

44 Malatya il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

45 Manisa il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

46 Kahramanmaraş il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

47 Mardin il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

48 Muğla il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

49 Muş il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

50 Nevşehir il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

51 Niğde il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

52 Ordu il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

53 Rize il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

54 Sakarya il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

55 Samsun il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

56 Siirt il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

57 Sinop il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

58 Sivas il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

59 Tekirdağ il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

60 Tokat il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

61 Trabzon il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

62 Tunceli il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

63 Şanlıurfa il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

64 Uşak il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

65 Van il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

66 Yozgat il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

67 Zonguldak il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

68 Aksaray il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

69 Bayburt il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

70 Karaman il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

71 Kırıkkale il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

72 Batman il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

73 Şırnak il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

74 Bartın il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

75 Ardahan il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

76 Iğdır il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

77 Yalova il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

78 Karabük il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

79 Kilis il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

80 Osmaniye il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ

81 Düzce il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ