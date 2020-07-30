İl içi atama sonuçları açıklanmaya başladı! 2020 İl içi atama sonuçları hangi illerde açıklandı
İl içi atama sonuçları açıklandı. 20-28 Temmuz tarihleri arasında alınan İl içi yer değiştirme tercihlerinin sona ermesinin ardından Valiliklerce yapılan değerlendirmelerin ardından sonuçlar il milli eğitim müdürlüklerince ayrı ayrı olarak açıklanıyor. Peki İl içi atama sonuçları açıklanan illler hangileri...
İl içi atama sonuçları İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından açıklanmaya başladı. 20-28 Temmuz tarihleri arasında tercihleri alınan İl içi yer değiştirme tercihlerinin sona ermesinin ardındna öğretmen adayları görev yaptıkları illerdeki il içi atama sonuçlarını sorgulamaya devam ediyor. İl içi atama sonuçları il valiliklerince değerlendirildikten sonra tercih yapılan ilin İl Milli Eğitim Müdürlüklerince erişime açılıyor. Peki İl içi atama sonuçları açıklanan iller hangileri?
İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
İl içi atama sonuçları görev yapılan İl Milli Eğitim Müdürlüğünün resmi internet sitesi üzerinde yer alan duyurular kısmından sonuç listesine ulaşılabiliyor.
ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI
01 ADANA il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ
02 Adıyaman il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ
03 Afyon il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ
04 Ağrı il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ
05 Amasya il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ
06 Ankara il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ
07 Antalya il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ
08 Artvin il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ
09 Aydın il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ
10 Balıkesir il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ
11 Bilecik il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ
12 Bingöl il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ
13 Bitlis il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ
14 Bolu il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ
15 Burdur il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ
16 Bursa il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ
17 Çanakkale il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ
18 Çankırı il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ
19 Çorum il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ
20 Denizli il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ
21 Diyarbakır il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ
22 Edirne il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ
23 Elazığ il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ
24 Erzincan il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ
25 Erzurum il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ
26 Eskişehir il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ
27 Gaziantep il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ
28 Giresun il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ
29 Gümüşhane il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ
30 Hakkari il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ
31 Hatay il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ
32 Isparta il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ
33 Mersin il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ
34 İstanbul il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ
35 İzmir il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ
36 Kars il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ
37 Kastamonu il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ
38 Kayseri il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ
39 Kırklareli il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ
40 Kırşehir il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ
41 Kocaeli il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ
42 Konya il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ
43 Kütahya il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ
44 Malatya il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ
45 Manisa il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ
46 Kahramanmaraş il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ
47 Mardin il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ
48 Muğla il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ
49 Muş il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ
50 Nevşehir il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ
51 Niğde il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ
52 Ordu il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ
53 Rize il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ
54 Sakarya il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ
55 Samsun il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ
56 Siirt il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ
57 Sinop il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ
58 Sivas il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ
59 Tekirdağ il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ
60 Tokat il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ
61 Trabzon il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ
62 Tunceli il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ
63 Şanlıurfa il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ
64 Uşak il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ
65 Van il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ
66 Yozgat il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ
67 Zonguldak il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ
68 Aksaray il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ
69 Bayburt il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ
70 Karaman il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ
71 Kırıkkale il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ
72 Batman il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ
73 Şırnak il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ
74 Bartın il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ
75 Ardahan il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ
76 Iğdır il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ
77 Yalova il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ
78 Karabük il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ
79 Kilis il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ
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81 Düzce il içi atama sonuçları için TIKLAYINIZ