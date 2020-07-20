İl içi yer değiştirme başvuruları | 2020 Öğretmenlerin il içi yer değiştirme başvuru şartları

MEB tarafından yayınlanan il içi yer değiştirme başvuruları için duyurusunda başvuru şartları ve başvuru ile ilgili ayrıntılar yer alıyor. İl içi yer değiştirme başvuruları elektronik ortamda alınacak.

İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU ŞARTLARI

*Adaylığı kaldırılmış olmak,

*31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini

tamamlamış olmak,

*652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4 üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2 nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini

tamamlamış olmak, şartları aranacaktır.

ATAMALAR NE ZAMAN YAPILACAK?

İl içi yer değişikliğine başvuracak öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 27 Temmuz 2020 tarihi dikkate alınarak belirlenecektir.

İl içi yer değiştirmeler, hizmet puanı üstünlüğüne göre öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınarak valiliklerce yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.

İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME DUYURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU