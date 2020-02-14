İlayda Çoşkun kimdir, kaç yaşında? O Ses Türkiye yarı finalisti İlayda Çoşkun nereli?

İlayda Çoşkun, O Ses Türkiye yarışmasında Hadise'nin takımında yer alıyor. Yarı finale kalan isimler arasında yer alan İlayda Çoşkun'un bu akşam O Ses Türkiye sahnesinde nasıl bir performans sergileyeceği büyük merak konusu! Peki O Ses Türkiye sahnesinde finale kalmak için mücadele edecek olan İlayda Çoşkun kimdir?

İLAYDA ÇOŞKUN KİMDİR?

Yarışmaya İstanbul’dan katılan İlayda Coşkun, Türk Sanat Müziği sanatçısı Nursaç Doğanışık’a vokal yaptı. Küçüklükten beri Türk sanat müziğine ilgi duyduğunu belirten genç yarışmacı, huzurevlerinde sahne aldığını söyledi. O Ses Türkiye sahnesine ilk olarak “Highway to Hell” şarkısıyla çıkan İlayda Coşkun, tüm jüri üyelerini döndürmeyi başardı, tercihini ise Hadise’den yana kullandı.