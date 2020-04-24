İlayda İsminin Anlamı Nedir? İlayda Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

İlayda Türkçe kökenli bir kız ismidir. Ülkemizde yaygın olarak kullanılmasına rağmen anlamı genellikle bilinmemektedir. Bu ismin açıklamasına TDK sözlüğünde de yer verilmemektedir.

İlayda Ne Demek?

İlayda isminin kelime anlamı su perisi manası taşımaktadır. Bu sebeple İlayda isminin oldukça narin bir isim olduğu kabul edilmektedir. Bu ismin su perisi dışında herhangi bir anlamı bulunmamaktadır. Kişi karakterlerinin, sahip oldukları isimlerden etkilendiği yaygın bir inançtır. Bu sebeple İlayda ismine sahip bireylerin ortak karakter özellikleri de oldukça dikkat çekmektedir.

İlayda ismindeki kişiler oldukça disiplinli ve titiz bir karaktere sahiptir. Bu özellikleri kendilerinin eğitim ve iş yaşamında oldukça başarılı olmasına yardımcı olmaktadır. Garantici bir yapıları vardır ve hayatlarındaki her şeyin planlı bir şekilde ilerlemesini isterler. Bu sebeple ani gelişme ve değişiklikler onlara göre değildir. Hırslı yapılarının altında oldukça hassa ve kırılgan bir kişilik taşımaktadırlar.

İlayda İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?

İlayda, Kur’an-ı Kerim’de geçmeyen bir isimdir. Ancak anlam itibariyle oldukça sevilen bu isim, yeni doğan kız çocuklarına verilmeye devam etmektedir.