İlerlemiş meme kanserine umut

Dünyada ve ülkemizde kadın kanserlerinde ilk sırada yer alan meme kanseri üzerine çalışmalarını Illinois Üniversitesi’nde sürdüren Doç. Dr. Zeynep Madak Erdoğan’ın (40), ilerlemiş meme kanseri hastalarında yeni bir tedavi kombinasyonunu test eden klinik çalışması 2 milyon doların üzerinde fon aldı.

Dünyanın kanser araştırmaları konusunda en gelişmiş merkezlerinden biri olan MD Anderson ile çalışmalarında işbirliği yapacağını anlatan Doç. Dr. Erdoğan’ın, klinik öncesi deneylerde başarılı olan çalışması ilerlemiş meme kanseri hastalarında denenmeye başlanacak.

Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nü bitiren ve şu anda çalışmalarını Illinois Üniversitesi’nde kadın sağlığı, metabolizma ve hormonlar üzerine yoğunlaştıran Doç. Dr. Erdoğan, laboratuvarlarında diyet ve toksik kimyasallar gibi çevresel faktörlerin hormonlar üzerine etkileri üzerine çalıştıklarını söyledi. Özellikle metabolizma ve östrojen sistemi ilişkisi ve bunun meme kanseri üzerindeki etkileri üzerine yoğunlaştıklarını dile getiren Doç. Dr. Erdoğan çalışmalarını şöyle anlattı:

Yeni bir yaklaşım

“Şişmanlığın ve değişik diyetlerin meme kanseri riskini artırdığını gösteren pek çok çalışma var. Bunun yanı sıra ostrogen sistemi vücudumuzun metabolik düzenini yakından etkiliyor. Mesela menapoz sonrası, vücuttaki ostrojen hormonu seviyesi düşünce kadınlarda kilo alımı, vücut yağ dağılımında değişiklik ve tip 2 diyabet hastalığına yatkınlık artıyor. Bu gözlemlerden esinlenerek biz de bu sistemin kanser metabolizmasını nasıl etkilediğine baktık. Bu etkilerin ilaç tepkilerine ve metastazı (yayılma) etkilediğini gösterdik.

Bu çalışmamızda da daha önce kullandığımız zaten klinik olarak onaylanmış ilaçları bir arada verdigimizde kanser hücresi metabolizmasının etkilediğini gördük. Bu ilaç kombinasyonlarını kullandığımızda klinik öncesi deneylerde ileri safha meme kanseri tedavisinde başarılı olduğumuzu gösterdik. Şimdi MD Anderson Kanser Merkezi bu kombinasyonu ilerlemiş meme kanseri hastalarında denemeye başlayacak. Bizim çalışmalarımız, eğer kanser hücrelerinde metabolik değişiklikleri engelleyebilirsek bu hücrelerin vücutta yaşamlarına devam ettiremediklerini gösteriyor. Bu çalışma meme kanseri konusunda yeni bir yaklaşım.”

Fon ve destek aldı

Doç. Dr., Erdoğan, klinik deneyler için iki milyon doların üzerinde fon alındığını belirtirken, klinik öncesi deneyler için son beş yılda çok sayıda kurumdan destek aldıklarını dile getirdi.