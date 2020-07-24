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24.07.2020 - 05:31 | | İHA

İletişim Başkanı Altun’dan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

İletişim Başkanı Altun’dan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı

 

İletişim Başkanı Altun sosyal medya hesabından,  İletişim Başkanlığı’nın kuruluşunun 2’inci yıl dönümünün hayırlara vesile olmasını temenni ederken, yol arkadaşlarının bugüne kadarki yoğun ve özverili çalışmaları dolayısıyla tebrik ettiğini bildirdi. Altun, “Her birinizle gurur duyuyorum. İyi ki varsınız. Bugün aynı zamanda 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı. Yalana karşı hakikatin yanında yer alan, gece gündüz demeden zorlu koşullarda yılmadan çalışan tüm medya çalışanlarımızın bayramını en içten dileklerimle kutluyor, başarılar diliyorum. Yaşasın Hakikat Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak, yurt içi ve yurt dışında tüm bağlı kurum ve kuruluşlarımızla her daim medya çalışanlarımızın hakikat mücadelesinde yanlarında olmaya ve ‘yaşasın hakikat’ demeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Altun,  İletişim Başkanlığının kuruluş yıl dönümünün, Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi’nin ibadete açılış gününe tevafuk etmesinden ötürü mutluluğu bildirdi.

İran'a ait yolcu uçağı savaş uçakları tarafından taciz edildiTahran- Beyrut seferini yapan İran'a ait bir yolcu uçağının, Suriye'nin başkenti Şam üzerinde ABD veya İsrail'e ait olduğu iddia edilen 2 savaş uçağı tarafından taciz edildiği ve olay sırasında bazı yolcuların yaralandığı bildirildi. Öte yandan İran, Şam semalarında iki savaş uçağı tarafından taciz edilen Mahan Havayolları'na ait yolcu uçağına Tahran'a dönüşü sırasında bir şey olması durumunda bundan ABD'nin sorumlu olacağını bildirdi.
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