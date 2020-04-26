İletişim Başkanı Altun'dan Leyla'ya cevap: Asıl biz teşekkür ederiz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun mesajında şu ifadelere yer verdi;

Sevgili Leyla... Asıl biz sana ve ailene teşekkür ederiz. Türkiye'ye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve onun kararlılığıyla, onun liderliğinde inşa edilen güçlü sağlık sistemimize güvendiğiniz için. Babanız Emrullah Bey emin ellerde. En kısa zamanda sağlığına kavuşması dileğiyle.