26.04.2020 - 17:36 |
İletişim Başkanı Altun'dan Leyla'ya cevap: Asıl biz teşekkür ederiz
İsveç'te tedavi edilmediği ve kızı Leyla'nın çağrısına cevap verilerek tarihi bir hamle ile özel uçakla ülkeye getirilen Emrullah Gülüşken'in yurda inişinin ardından Leyla ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun arasında bir mesajlaşma gerçekleşti.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun mesajında şu ifadelere yer verdi;
Sevgili Leyla... Asıl biz sana ve ailene teşekkür ederiz. Türkiye'ye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve onun kararlılığıyla, onun liderliğinde inşa edilen güçlü sağlık sistemimize güvendiğiniz için. Babanız Emrullah Bey emin ellerde. En kısa zamanda sağlığına kavuşması dileğiyle.