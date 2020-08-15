15.08.2020 - 03:45 |
İletişim Başkanı Altun'dan Turgut Reis paylaşımı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun "Turgut Reis’in Trablus’taki türbesi Türkiye-Libya dostluğunun ve kardeşliğinin nişanesidir." dedi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından Turgut Reis ile ilgili paylaşım yaptı.
Fahrettin Altun yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
Bundan tam 469 yıl önce bugün, Osmanlı donanmasının şanlı komutanlarından Turgut Reis Trablus’u kuşatmış, bir gün sonra yani 15 Ağustos 1551’de ise Trablus’u teslim almıştır. Bugün Turgut Reis’in Trablus’taki türbesi Türkiye-Libya dostluğunun ve kardeşliğinin nişanesidir.
Bundan tam 469 yıl önce bugün, Osmanlı donanmasının şanlı komutanlarından Turgut Reis Trablus’u kuşatmış, bir gün sonra yani 15 Ağustos 1551’de ise Trablus’u teslim almıştır. Bugün Turgut Reis’in Trablus’taki türbesi Türkiye-Libya dostluğunun ve kardeşliğinin nişanesidir. pic.twitter.com/8T1DCScjXc— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) August 14, 2020
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