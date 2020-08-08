Ä°letiÅŸim BaÅŸkanÄ± Altun'dan Ã¼niversite tercihi yapacaklara tavsiyeler

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CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ä°letiÅŸim BaÅŸkanÄ±ÂFahrettin Altun, Ä°bn Haldun Ãœniversitesi, Ä°stanbul Teknik Ãœniversitesi ve SaÄŸlÄ±k Bilimleri Ãœniversitesi iÅŸbirliÄŸiyle online dÃ¼zenlenen Ã¼niversite tercih etkinliÄŸi TercihFest'in aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±nÄ± yaptÄ±.

YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim KurumlarÄ± SÄ±navÄ±'nda baÅŸarÄ± gÃ¶steren genÃ§leri tebrik eden Altun, online dÃ¼zenlenen TercihFest'in yol gÃ¶sterici olmasÄ± temennisinde bulundu.

Â BugÃ¼nÃ¼n dÃ¼nyasÄ±nÄ±n 20 yÄ±l Ã¶ncesinden Ã§ok farklÄ± olduÄŸunu belirten Altun, dÃ¼nyanÄ±n geÃ§irdiÄŸi deÄŸiÅŸim ve dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼n, toplumsal dÃ¼nyaya olduÄŸu gibi sosyal bilimlerin uygulama alanlarÄ± ve teorilerine de yansÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Â 1990'lardaki "tarihin sonu", "liberal kÃ¼reselleÅŸme", " globalleÅŸme" gibi paradigmalarÄ±n yerine, artÄ±k "ticaret" ve "kÃ¼ltÃ¼r savaÅŸlarÄ±" hatta "sÄ±cak savaÅŸ"tan konuÅŸulduÄŸuna deÄŸinen Altun, "19. yÃ¼zyÄ±lda zirveye Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± haliyle kendisi dÄ±ÅŸÄ±ndaki toplumlarÄ±n sÃ¶mÃ¼rÃ¼lmesi, fiili olarak iÅŸgali anlayÄ±ÅŸÄ±ndan beslenen BatÄ±cÄ± paradigma, Ã§ok ciddi bir meydan okumayla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya bugÃ¼n." diye konuÅŸtu.

Â BatÄ± felsefesi ve BatÄ±lÄ± sosyal bilimlerin, BatÄ±â€™yÄ± Ã¼stÃ¼n ve egemen Ã¶zne olarak konumlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± teorilerin Ã¶nemli oranda hakimiyetlerini yitirdiÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izen Altun, ÅŸÃ¶yle devam etti:

Â "DeÄŸerli madenlerden tutun da nitelikli insan kaynaÄŸÄ±na kadar BatÄ±'nÄ±n, BatÄ± dÄ±ÅŸÄ± toplumlarÄ± sÃ¶mÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ o 200 yÄ±llÄ±k dÃ¼zenin bugÃ¼n artÄ±k deÄŸiÅŸmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yoruz ve bu artÄ±k gÃ¼ndelik hayatÄ±mÄ±za da farklÄ± ÅŸekillerde yansÄ±yor. 1990'lÄ± yÄ±llarda SoÄŸuk SavaÅŸ bittiÄŸinde, artÄ±k dÃ¼nyada savaÅŸlarÄ±n son bulduÄŸu, iktidar mÃ¼cadelesinin sÃ¶z konusu olmayacaÄŸÄ±, onun yerine gÃ¶rÃ¼nmeyen bir kÃ¼ltÃ¼rel hegemonya olarak kÃ¼reselleÅŸmenin hakim olacaÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ dile getiriliyordu. Burada 'liberal kÃ¼reselleÅŸme' dediÄŸimiz paradigma, aslÄ±nda bize ABD Ã¶nderliÄŸindeki BatÄ± egemenliÄŸini evrensel, tartÄ±ÅŸÄ±lmaz, ezeli ve ebedi bir durum olarak yansÄ±tÄ±yordu.1990'lardan farklÄ± olarak bu gÃ¶rÃ¼nmeyen hegemonya 2000'lerin sonlarÄ±nda gÃ¶rÃ¼nmeye, bugÃ¼n ise Ã§ok ciddi ÅŸekilde sorgulanmaya baÅŸlandÄ±. ArtÄ±k dÃ¼nya siyaset sahnesi, BatÄ±lÄ± Ã¶znenin hegemonya arzusunu, tahakkÃ¼m arzusunu gizleyebildiÄŸi ve bu arzunun BatÄ±-dÄ±ÅŸÄ± dÃ¼nya tarafÄ±ndan bir kader olarak algÄ±landÄ±ÄŸÄ± bir sahne deÄŸil. Ä°yi ki de deÄŸil. BatÄ± dÃ¼nyasÄ±nda da BatÄ± dÄ±ÅŸÄ± dÃ¼nyada da herkes aslÄ±nda sert bir mÃ¼cadelenin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu mÃ¼cadelenin arkasÄ±nda hangi aktÃ¶rlerin olduÄŸunu biliyor. DahasÄ± aktÃ¶rler arasÄ±nda yaÅŸanan Ã§ekiÅŸme ve Ã§atÄ±ÅŸma, her alanda kendini hissettiriyor."

TÃœRKÄ°YE'NÄ°N Ã–ZGÃœRLEME VE BÃœYÃœLEME MÃœCADELESÄ°

Fahrettin Altun, dÃ¼nyanÄ±n gerÃ§ek sorunlarÄ±na gerÃ§ek Ã§Ã¶zÃ¼mler sunan, adalet ve hakkaniyet Ã¼zerine inÅŸa edilmiÅŸ yeni kavramlara, yeni teorilere, yeni sistemlere ihtiyaÃ§ olduÄŸunu vurguladÄ±.

DÃ¼nyanÄ±n deÄŸiÅŸtiÄŸini ve buna uygun ÅŸekilde bilimin de deÄŸiÅŸerek yeni dÃ¶nemin bilgisini inÅŸa etmesi gerektiÄŸini belirten Altun, "Ä°deolojik sÃ¶ylemleri, bilimsel hakikat olarak yansÄ±tan teorilerin ve bunlarÄ±n pratikteki yansÄ±malarÄ±nÄ±n ifÅŸa edilmesi, kuÅŸkusuz bu noktada bÃ¼yÃ¼k bir Ã¶nem arzediyor." dedi.

'BÄ°ZÄ°M MÃœCADELEMÄ°Z BAÄžIMLILIK TUZAÄžINDAN KURTULMAK Ä°Ã‡Ä°NDÄ°R'

Ä°nsanlÄ±ÄŸÄ±n her alanda hakikatin hakim olmasÄ± adÄ±na mÃ¼cadele etmesi gereken bir dÃ¶nemin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

Â "EsasÄ±nda bÃ¼tÃ¼n tarih boyunca hakikat mÃ¼cadelesi her daim varola gelmiÅŸ bir mÃ¼cadeledir. Bunun iÃ§in verilecek mÃ¼cadelenin merkezinde sahici bilgi iÃ§in verilecek mÃ¼cadele vardÄ±r. Ãœniversitelerimiz bu anlamda son derece kritik bilgi, sahici bilgi Ã¼retme, sahici bilim Ã¼retme merkezleridir. Ã‡erÃ§evesini Ã§izmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±m yeni ve belki de bir o kadar da kaotik dÃ¼nya siyaset ortamÄ±nda Ã¼lkemiz kendisini bir aktÃ¶r olarak, kurucu bir Ã¶zne olarak konumlandÄ±rma arayÄ±ÅŸÄ± iÃ§indedir. TÃ¼rkiye, son 20 yÄ±lda bÃ¶lgesel ve kÃ¼resel geliÅŸmelere, meydan okumalara, iniÅŸ Ã§Ä±kÄ±ÅŸlara ve Ã§alkantÄ±lara raÄŸmen, bÃ¼tÃ¼n bu zor sÃ¼reÃ§lere raÄŸmen kendi adÄ±na ve hesabÄ±na hareket etme imkanÄ±nÄ± yakalamÄ±ÅŸtÄ±r. Bu baÄŸlamda ulusal, bÃ¶lgesel ve kÃ¼resel alanda ortaya Ã§Ä±kan fÄ±rsatlarÄ± deÄŸerlendirmiÅŸ ve gÃ¼n sonunda bÃ¶lgesel bir gÃ¼Ã§ halini almÄ±ÅŸtÄ±r. DahasÄ±, Ã¼lkemiz bir bÃ¶lgesel gÃ¼Ã§ olmakla da kalmamÄ±ÅŸ, kÃ¼resel bir aktÃ¶r olmak iÃ§in ciddi bir mÃ¼cadele sÃ¼reci iÃ§erisine girmiÅŸtir. Bu mÃ¼cadele sÃ¼reci gerÃ§ek anlamda bir Ã¶zgÃ¼rleÅŸme ve bÃ¼yÃ¼me mÃ¼cadelesi olarak kendisini gÃ¶stermiÅŸtir. DÄ±ÅŸ politika, ekonomi ve gÃ¼venlik alanlarÄ±nda verilen Ã¶zgÃ¼rleÅŸme ve Ã¶zerkleÅŸme mÃ¼cadelesi, TÃ¼rkiye'yi Ã¶nce bir bÃ¶lgesel gÃ¼ce, ardÄ±ndan bir kÃ¼resel aktÃ¶re dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼r. Bu baÄŸlamda bizim mÃ¼cadelemiz, Ã¼lkemizi ve bÃ¶lgemizi iki yÃ¼z yÄ±l boyunca etkisi altÄ±na almÄ±ÅŸ BatÄ±lÄ±laÅŸma politikalarÄ±nÄ±n Ã¼rettiÄŸi aÄŸÄ±r maliyetlerden ve ne yazÄ±k ki BatÄ±cÄ± elitlerin yÄ±llar yÄ±lÄ± Ã¶nÃ¼mÃ¼ze kader diye koyduÄŸu baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±k tuzaÄŸÄ±ndan kurtulmaktÄ±r."

"HAKÄ°KATIN BÄ°LGÄ°SÄ°NÄ° ÃœRETMEK"

Â CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n liderliÄŸinde verilen mÃ¼cadelenin "hakikat ve gÃ¶rÃ¼nmeyeni gÃ¶rÃ¼nÃ¼r kÄ±lma mÃ¼cadelesi" olduÄŸunu dile getiren Fahrettin Altun, bugÃ¼n TÃ¼rkiye'nin gerÃ§eÄŸin bilgi ve pratiÄŸini Ã¼retmek iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli imkanlara sahip olduÄŸunu sÃ¶yledi.

YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim alanÄ±nÄ±n geniÅŸlediÄŸini, araÅŸtÄ±rma kapasitesinin arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Altun, bu imkanlarÄ± kullanarak yeni dÃ¶nemde "hakikatin bilgisini Ã¼retmek" gibi Ã¶nemli bir misyonu Ã¼stlenmek durumunda olduklarÄ±nÄ± bildirdi.

Â AydÄ±nlanma filozoflarÄ±nÄ±n "bilgi gÃ¼Ã§tÃ¼r" dediklerini aktaran Altun, ÅŸÃ¶yle devam etti:

Â "Bilgi gÃ¼Ã§tÃ¼r evet ama bilgi ne zaman gÃ¼Ã§tÃ¼r? Ä°Ã§inde bulunduÄŸumuz toplumun, Ã¼lkenin, bÃ¶lgenin ve dÃ¼nyanÄ±n meselelerini dert edinerek Ã¼retilmiÅŸ bilgi, yani sahici bilgi gÃ¼Ã§tÃ¼r. Ismarlama bilgi, sipariÅŸ bilgi, tercÃ¼me bilgi gÃ¼Ã§ deÄŸildir, o baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ktÄ±r. Sahici bilgi gÃ¼Ã§tÃ¼r. Hep sÃ¶ylediÄŸimiz bir ÅŸey var: Sosyal bilimcilerin laboratuvarÄ± toplumdur. Bu anlamda TÃ¼rkiyemizin toplumsal yapÄ±sÄ±, sosyal bilimcilerimizin sahici bilgiler Ã¼retmeleri iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir imkandÄ±r. Bunun yanÄ±nda Ã¼lkemizin yÃ¼kselen bir aktÃ¶r olarak sosyal bilimlere verdiÄŸi Ã¶nem gÃ¼nden gÃ¼ne artmaktadÄ±r, sosyal bilimcilerin Ã¶nÃ¼ aÃ§Ä±lmaktadÄ±r. Bundan 20-30 yÄ±l Ã¶nce belki doÄŸa bilimlerine verilen Ã¶nem bugÃ¼n sosyal bilimlere veriliyor."

Â Ä°Ã§inde bulunduÄŸu dÃ¶nem ve coÄŸrafyanÄ±n TÃ¼rkiye'ye ciddi stratejik imkanlar da sunduÄŸuna iÅŸaret eden Fahrettin Altun, "EÄŸer biz bu 20 yÄ±llÄ±k sÃ¼reÃ§ iÃ§erisinde yaÅŸananlarÄ±, dÃ¼nyada ortaya Ã§Ä±kan Ã§alkantÄ±larÄ± sadece bÃ¼yÃ¼k krizler olarak gÃ¶rÃ¼p seyretmeyi tercih etmiÅŸ olsaydÄ±k, bugÃ¼n bÃ¶ylesi bir TÃ¼rkiye ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalmazdÄ±k. BugÃ¼n TÃ¼rkiye, saÄŸlÄ±ktan ulaÅŸÄ±ma, eÄŸitimden emniyete kadar birÃ§ok alanda SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n liderliÄŸinde Ã§ok ciddi bir mesafe kat etmiÅŸ, itibarlÄ± bir Ã§ekim merkezine dÃ¶nÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼r." ifadelerini kullandÄ±.

Â "TÃœRKÄ°YE 2002'DEN BU YANA DAHA GÃœÃ‡LÃœ"

Fahrettin Altun, bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyanÄ±n aÄŸÄ±r bedeller Ã¶dediÄŸi koronavirÃ¼s salgÄ±nÄ± sÃ¼recinde TÃ¼rkiye'nin baÅŸarÄ±lÄ± bir sÄ±nav verdiÄŸini ve 100'Ã¼n Ã¼zerinde Ã¼lkeye yardÄ±mda bulunulduÄŸunu kaydetti.

TÃ¼rkiye'nin 2002'den bu yana daha gÃ¼Ã§lÃ¼, daha Ã¶zgÃ¼venli, daha itibarlÄ± bir Ã¼lke haline geldiÄŸini belirten Altun, "Ãœlkemiz son 18 yÄ±lda her alanda bÃ¼yÃ¼dÃ¼. Demokrasimiz vesayetten, ekonomimiz baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ktan kurtularak gÃ¼Ã§lendi. DÄ±ÅŸ politikamÄ±z Ã¶zerkleÅŸti ve Ã¶zgÃ¼n politikalarla TÃ¼rkiye'nin Ã§Ä±karlarÄ± ekseninde ilerlemeye baÅŸladÄ±." dedi.

Â BugÃ¼nÃ¼n TÃ¼rkiyesi'nin yeni bir paradigmaya, yeni bir kalkÄ±nma hamlesine tanÄ±klÄ±k ettiÄŸini vurgulayan Altun, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"O yÃ¼zden bazÄ±larÄ± eski dÃ¶nemin kavramlarÄ±yla, eski paradigmalarla, eski teorilerle TÃ¼rkiye'yi anlamlandÄ±rmaya, TÃ¼rkiye'de olan biteni aÃ§Ä±klamaya, TÃ¼rkiye'nin serÃ¼venini izah etmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Beyhude bir Ã§aba iÃ§indeler. Yeni dÃ¶nemin paradigmasÄ±nÄ±, yeni kavramlarla ve yeni Ã§abalarla izah etmek, Ã¶zgÃ¼n, bilimsel Ã§abalarla izah etmek durumundayÄ±z. Eski dÃ¶nemin BatÄ±lÄ±laÅŸmacÄ±, modernleÅŸme anlayÄ±ÅŸÄ± artÄ±k yerini Ã¶zgÃ¼n bir TÃ¼rk tipi modernleÅŸme anlayÄ±ÅŸÄ±na bÄ±rakmÄ±ÅŸ durumdadÄ±r. Bunun bilim alanÄ±nda karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± bulmasÄ± gerekir. Sosyal bilimlerimizin bu yeni duruma duyarsÄ±z kalmasÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lemez."

Sosyal bilimlerin bu yeni paradigmanÄ±n bilgisini yeterince Ã¼retemediÄŸine iÅŸaret eden Fahrettin Altun, genÃ§ sosyal bilimcilerin Ã¼lkenin, toplumun ihtiyaÃ§larÄ±na uygun, sahici bilgi Ã¼retimi noktasÄ±nda elini daha fazla taÅŸÄ±n altÄ±na sokacaÄŸÄ±na inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

"MEDYADAN Ã‡OÄžULCULUK ARTTI"Â

Fahrettin Altun, Ã¼lkede son 20 yÄ±lda yaÅŸanan deÄŸiÅŸim ve dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼me paralel olarak medyada da Ã§oÄŸulculuk ve Ã§eÅŸitliliÄŸin arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

Â Bunu birilerinin Ã§ok ciddi sorun olarak gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kaydeden Altun, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

Â "Ã‡Ã¼nkÃ¼ birilerinin tekeli kÄ±rÄ±ldÄ±. Tekelin ortadan kalktÄ±ÄŸÄ± bir ortamda elbette o tekelin sahipleri eski dÃ¼zene aÄŸÄ±t yakmaya, eski dÃ¼zene olan Ã¶zlemlerini dile getirmeye devam ederler. Yeni dÃ¼zende ortaya Ã§Ä±kan bu Ã§oÄŸullaÅŸmayÄ±, bu geniÅŸlemeyi bir sorun olarak addederler. BugÃ¼n birilerinin yeni dÃ¶nemin medya sistemine yÃ¶nelik olarak yaptÄ±klarÄ± eleÅŸtiriler, esasÄ±nda bÃ¶ylesi bir geÃ§miÅŸe yÃ¶nelik yakÄ±lan, o monopol dÃ¼zenine yakÄ±lan aÄŸÄ±ttan ibarettir."

MedyanÄ±n, dijitalleÅŸmenin en Ã§ok ve hÄ±zlÄ± hissedildiÄŸi alanlar arasÄ±nda baÅŸÄ± Ã§ektiÄŸine iÅŸaret eden Altun, medya alanÄ±nda Ã¼retimin de tÃ¼ketimin de bir dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mden geÃ§tiÄŸini anlattÄ±.

Yeni medya araÃ§larÄ±nÄ±n insan hayatÄ±ndaki hacmi ve etkisini her geÃ§en gÃ¼n nasÄ±l artÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirten Altun, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"Biz sosyal medyayÄ± kullandÄ±kÃ§a, onu tÃ¼kettikÃ§e hep birlikte bir sanal gerÃ§eklik alanÄ± inÅŸa ediyoruz. Her birimiz onun iÃ§ine giriyoruz. DahasÄ± bu sanal gerÃ§eklik alanÄ± beraberinde adeta bir siber vatan Ã¼retiyor. Yetmiyor bir de siber kimlikler yaratÄ±yor. Hepimizin sosyal dÃ¼nyadaki gerÃ§ek kimliklerinin yanÄ±nda belki siber alanda sanal kimlikleri var. BÃ¶ylece sosyal medya ve dijital teknolojiler, hayatÄ±n kendisi haline dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼rken, bir yandan da karÅŸÄ±mÄ±za siber kamusal alan dediÄŸimiz bir gerÃ§eklik Ã§Ä±kÄ±yor. Ä°ÅŸte bu noktada, siber kamusal alanda yer almak ve bu alan iÃ§in iÃ§erik ve sÃ¶ylem geliÅŸtirmek hayati bir Ã¶nem taÅŸÄ±yor. Siber sÃ¼reÃ§lere entegre olmak ve sosyal medyayÄ± doÄŸru ve etkin ÅŸekilde kullanmak artÄ±k bir lÃ¼ks deÄŸil, bir zorunluluk halini almÄ±ÅŸ durumda."

"HAKÄ°KAT AÅžIÄžI GENÃ‡ Ä°LETÄ°ÅžÄ°MCÄ°LERE Ä°HTÄ°YACIMIZ VAR"

Fahrettin Altun, sosyal medyada Ã¼retilen iÃ§eriklerin zaman zaman gerÃ§eÄŸi "tahrif ettiÄŸini", "illÃ¼zyonlarla dolu bir sahne" Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Sosyal medya merkezli enformasyonun kÄ±sa sÃ¼re iÃ§inde Ã§ok geniÅŸ kitlelere yayÄ±lmasÄ± ve sosyal medyanÄ±n anÄ±nda geri bildirim alma imkanÄ± sunmasÄ± bir siber kuÅŸatmayÄ± da beraberinde getirebiliyor. Bu aÃ§Ä±dan genelde yeni medyanÄ±n, Ã¶zelde sosyal medyanÄ±n bilinÃ§li ve uyanÄ±k iletiÅŸimcilere ihtiyacÄ± olduÄŸunu Ã¶zellikle vurgulamak gerekir. BilinÃ§li, sahici bilginin peÅŸinde koÅŸan, hakikat aÅŸÄ±ÄŸÄ± genÃ§ iletiÅŸimcilere ihtiyacÄ±mÄ±z var."

Sosyal medyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k sorununun da "kaynaÄŸÄ±n gÃ¼venilirliÄŸi" olduÄŸuna iÅŸaret eden Altun, sosyal medyada kullanÄ±cÄ±larÄ±n birer tÃ¼ketici olmanÄ±n Ã¶tesinde aynÄ± zamanda iÃ§erik Ã¼reticileri olduÄŸunu hatÄ±rlattÄ±.

"Maalesef sosyal medyada yalan, eksik ve yanlÄ±ÅŸ bilginin yayÄ±lma hÄ±zÄ±, doÄŸru bilgiden Ã§ok daha yÃ¼ksek." diyen Altun, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"O nedenle sosyal medya iÃ§eriklerini incelerken bu vesileyle Ã¶zellikle ÅŸÃ¼pheci olmanÄ±zÄ±, paylaÅŸÄ±mlarÄ±n kaynaÄŸÄ±nÄ± sorgulayarak hakikatin peÅŸinden gitmenizi salÄ±k vermek istiyorum. GÃ¼nÃ¼mÃ¼zde gerÃ§ek ve kurgu arasÄ±ndaki sÄ±nÄ±rlar ortadan kalkmaya baÅŸlamÄ±ÅŸ durumda. AlgÄ±lar, neredeyse gerÃ§eklerden baskÄ±n halde. Tam da bu ortamda, sosyal medyanÄ±n manipÃ¼lasyon amacÄ±yla kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir zeminde, insanlarÄ±n hakikat ile yalan arasÄ±ndaki farkÄ± gÃ¶rmesi iÃ§in bir tÃ¼r 'dijital medya okuryazarlÄ±ÄŸÄ±'na ihtiyacÄ±mÄ±z var."

Fahrettin Altun, sosyal medyanÄ±n "deÄŸer-baÄŸÄ±msÄ±z bir ortam" olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, yansÄ±z, tarafsÄ±z, objektif bir platformdan da bahsedilemeyeceÄŸini sÃ¶yledi.

"Kendisi aktÃ¶r olmak isteyen, Ã¶zne olarak hareket etmek isteyen bir platformdan" bahsedildiÄŸini belirten Altun, "YabancÄ± devletlerin, ÅŸirketlerin ve hatta terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin kendi Ã§Ä±karlarÄ± adÄ±na istihbarat toplamaya, propaganda yapmaya ve insan kaynaÄŸÄ± devÅŸirmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± bir ortamdan bahsediyoruz." dedi.

Siber gÃ¼venliÄŸin bu baÄŸlamda devletlerin bÃ¼yÃ¼k mÃ¼cadele alanlarÄ±ndan biri haline geldiÄŸini vurgulayan Altun, genÃ§ iletiÅŸimciler ve sosyal bilimcilere Ã§ok iÅŸ dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ dile getirdi.

GeliÅŸen teknoloji ile bilginin yayÄ±lmasÄ± ve iletiÅŸim sÃ¼reÃ§lerinin daha kolay hale gelmesinin yeni dÃ¶nemin artÄ±larÄ±ndan olduÄŸuna deÄŸinen Altun, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

Â "Ancak unutmamak gerekir ki kolay ulaÅŸÄ±lan ve kolay daÄŸÄ±lan bilginin, bilgi kÄ±lÄ±ÄŸÄ±na girmiÅŸ malumatlarÄ±n doÄŸruluÄŸu noktasÄ±nda Ã§ok daha meÅŸakkatli bir dÃ¶nemi yaÅŸÄ±yoruz. Hakikatin, gerÃ§eÄŸin, doÄŸrunun gÃ¶z ardÄ± edildiÄŸi, yok sayÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, hatta zaman zaman itibarsÄ±zlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir dÃ¶nem bu. Yalan siyaseti, kamusal siyasetin yeri geliyor ki merkezine oturuyor. Ä°letiÅŸimcilerin gerek bugÃ¼n gerekse de Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki sÃ¼reÃ§te Ã¼zerine en Ã§ok eÄŸilmeleri gereken konu, bilgiye olan gÃ¼venin nasÄ±l saÄŸlanacaÄŸÄ± konusudur. GerÃ§eÄŸe, hakikate olan gÃ¼venin nasÄ±l saÄŸlanacaÄŸÄ± konusudur. Yalan siyasetinin nasÄ±l tarumar edileceÄŸi, nasÄ±l itibarsÄ±zlaÅŸacaÄŸÄ± meselesidir. Ã‡Ã¼nkÃ¼ yalan siyaseti sadece siyasal alanla sÄ±nÄ±rlÄ± bir husus da deÄŸil. GÃ¼ndelik hayatÄ±n hemen her alanÄ±nda karÅŸÄ±lÄ±k bulan ve ne yazÄ±k ki kamusal alanÄ± tahrif eden bir olumsuzluktan bahsetiyoruz."

KARA PROPAGANDALARLA MÃœCADELE GÄ°BÄ° BÄ°R ROLÃœMÃœZ VAR"Â

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼met Sistemi ile kurulan Ä°letiÅŸim BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n da "hakikat savunuculuÄŸu" noktasÄ±nda Ã¼zerine dÃ¼ÅŸeni yapmaya gayret ettiÄŸini belirten Altun, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n Ã§erÃ§evesini Ã§izdiÄŸi ÅŸekliyle TÃ¼rkiye markasÄ±nÄ± gÃ¼Ã§lendirmek, devlet ve millet arasÄ±ndaki iletiÅŸimi daha saÄŸlÄ±klÄ± hale getirmek, medya sektÃ¶rÃ¼ne kamu adÄ±na katkÄ±da bulunmak iÃ§in kurulduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Â TÃ¼rkiye'ye yÃ¶nelik haksÄ±z ithamlara karÅŸÄ± mÃ¼cadele etmek gibi bir rolleri de olduÄŸunu anlatan Altun, "SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n bizzat yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ ve adÄ±na 'Lider diplomasisi' dediÄŸimiz diplomasi faaliyetlerinin destekleyicisi olarak bu alanlarda Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± kararlÄ±lÄ±kla yÃ¼rÃ¼tÃ¼yoruz." diye konuÅŸtu.

Â Sosyal bilimlerin bÃ¼tÃ¼n alanlarÄ±ndaki parlak zihinlerin yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸmalara genÃ§lerin katkÄ±larÄ±na bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem verdiklerini dile getiren Altun, genÃ§lere ÅŸu tavsiyelerde bulundu:

Â "Ä°leride ne yaparsanÄ±z yapÄ±n, hangi alanda ilerlerseniz ilerleyin, ilkeli duruÅŸunuz, sizi var eden en deÄŸerli kazanÄ±mÄ±nÄ±z olacaktÄ±r. BugÃ¼nÃ¼n dÃ¼nyasÄ±nda her birimizin gÃ¶sterdiÄŸi Ã§aba ve Ã§alÄ±ÅŸmalar, kendi kariyerlerimize hizmet etmeyecek, aynÄ± zamanda Ã¼lkemizin bir kazanÄ±mÄ± olacaktÄ±r. Bu noktada da kendinize her zaman ÅŸu soruyu sormanÄ±zÄ± Ã¶neririm: 'Ãœlkem iÃ§in, milletim iÃ§in, Ã§evrem iÃ§in nasÄ±l bir katkÄ± sunabilirim?' Bu soruyu sorun, bu sorunun peÅŸinden gidin. Emin olun hem bunlarÄ± yapacak hem de kendinize Ã§ok ama Ã§ok deÄŸerli katkÄ±larda bulunacaksÄ±nÄ±z. Bu baÄŸlamda hiÃ§bir zaman katkÄ±nÄ±zÄ± kÃ¼Ã§Ã¼msememelisiniz. Zira kendi alanÄ±nÄ±zda gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸiniz baÅŸarÄ±, tÃ¼m milletin baÅŸarÄ±sÄ± olarak tarih sayfalarÄ±nda yer bulacaktÄ±r. SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zla yakÄ±n Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±m sÃ¼re iÃ§erisinde edindiÄŸim en deÄŸerli tecrÃ¼beyi de sizlerle paylaÅŸmak istiyorum: 'Her ne olursa olsun, Ã¼lkemizin aleyhine olacak hususlarda dik duruÅŸumuzdan asla taviz verilmez, milletimizin menfaatine olacak hususlarda asla geri adÄ±m atÄ±lmaz.' Bu Ã§ok Ã¶nemli bir ilkedir. SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n gayretinin merkezinde olan bir ilkedir. Bu ilkenin Ã¶rnek alÄ±nmasÄ± Ã§ok Ã¶nemli."

Â "FÄ°KÄ°RLERÄ°NÄ°ZE GÃœVENÄ°N"

GenÃ§lere doÄŸru bildiklerinden ÅŸaÅŸmamalarÄ±nÄ± da Ã¶neren Fahrettin Altun, genÃ§lerden istiÅŸareye, farklÄ± fikirlere aÃ§Ä±k olmakla birlikte fikirlerine gÃ¼venmelerini tavsiye etti.

Â Teknolojinin dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼yle kÃ¼ltÃ¼rlerin ve bilgiye duyulan ihtiyacÄ±n da farklÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Altun, bu sÃ¼reÃ§te farklÄ± kesimlerden insanlarÄ±n tecrÃ¼belerinin genÃ§lere Ä±ÅŸÄ±k olacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. TecrÃ¼beleri dinlemenin genÃ§lere imkan ve Ã§erÃ§eve sunacaÄŸÄ±nÄ± belirten Altun, yapacaklarÄ± tercihlerin kendilerini ipotek altÄ±na almasÄ±na da izin vermemelerini istedi.

Â "Her zaman baÅŸka bir yol vardÄ±r ama gayret en Ã¶nemli silahÄ±nÄ±zdÄ±r." diyen Altun, hayatÄ±n her aÅŸamasÄ±ndaki tercihlerin Ã¼lkeyi daha gÃ¼zel yarÄ±nlara gÃ¶tÃ¼receÄŸini dile getirdi.

Â Ãœniversitede bÃ¶lÃ¼m seÃ§iminin meslek ve istihdam boyutu da olduÄŸuna deÄŸinen Altun, "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± bÃ¼nyesindeki Ä°nsan KaynaklarÄ± Ofisimiz bu doÄŸrultuda 'ÃœniVeri' adÄ±yla her yÄ±l yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim kurumlarÄ±nÄ±n istihdamla ilgili performansÄ±nÄ± ortaya koyan ve Ã¼niversite tercihi yapacak adaylarÄ±n bÃ¶lÃ¼mler hakkÄ±nda nitelikli bilgiler edinmelerini hedefleyen bir rapor yayÄ±nlÄ±yor. ÃœniVeri, bu Ã¶zellikleri ile adaylarÄ±n yanÄ± sÄ±ra eÄŸitim kurumlarÄ±, rehber Ã¶ÄŸretmenler ve ebeveynler iÃ§in de bÃ¶lÃ¼mler hakkÄ±nda objektif bilgi edinebilecekleri bir kÄ±lavuz niteliÄŸi taÅŸÄ±yor. Ã–zellikle genÃ§lerimizden ricam tercih sÃ¼recinde bu rehberi de dikkatli bir ÅŸekilde incelemelerini tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandÄ±.

Â GenÃ§lere tercih yaparken bireysel Ã¶zellikleri ve hedeflerini gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurmalarÄ±nÄ± Ã¶neren Altun, Ã¼niversitelerin sunduÄŸu imkanlar ve bÃ¶lÃ¼mlerin iÃ§eriklerini incelemenin Ã¶nemine iÅŸaret etti.

Â Tercih dÃ¶nemindeki Ã¶ÄŸrencilerin kariyer yolunda ilk adÄ±mÄ± attÄ±klarÄ±nÄ± bilerek bu sÃ¼reci yÃ¶netmesi gerektiÄŸini belirten Altun, "Kendi bireysel Ã¶zellikleriniz ile Ã¼niversite ve bÃ¶lÃ¼mlerin Ã¶zellikleri arasÄ±nda bir uyuÅŸma olmasÄ±na dikkat etmek yararlÄ± olacaktÄ±r. BÃ¶lÃ¼m seÃ§imi yaparken lise dÃ¶nemi akademik performansÄ±nÄ±zÄ±, ilgi alanlarÄ±nÄ±zÄ±, potansiyel beceri alanlarÄ±nÄ±zÄ± ve kariyer hedeflerinizi gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurarak uygun alanlara yÃ¶nelin." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Fahrettin Altun, genÃ§lerin Ã¼niversite eÄŸitimleri dÃ¶neminde ilgi ve yeteneklerini keÅŸfederek alanlarÄ±nda uzmanlÄ±k kazanabilmeleri iÃ§in stajÄ±n da Ã¶nemli bir imkan sunduÄŸuna iÅŸaret etti.

Ã–zellikle sosyal bilimler alanÄ±nda eÄŸitim alacak genÃ§lerin staj konusuna Ã¶zel Ã¶nem vermeleri gerektiÄŸini vurgulayan Altun, "Bu kapsamda CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± olarak yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretimde kalitenin artÄ±rÄ±lmasÄ±, kamu ve Ã¶zel sektÃ¶rÃ¼n ihtiyaÃ§ duyduklarÄ± yeteneklere doÄŸrudan ve Ã¼lkemizin her yerinden ulaÅŸabilmeleri amacÄ±yla tÃ¼m Ã¼niversite Ã¶ÄŸrencilerimize, ÅŸeffaf ve liyakate dayalÄ± deÄŸerlemelerle fÄ±rsat eÅŸitliÄŸi saÄŸlayan Staj SeferberliÄŸi programÄ±nÄ± baÅŸlattÄ±k. Bu programÄ± ÅŸimdiden takip etmenizde fayda gÃ¶rÃ¼yorum." dedi.

Fahrettin Altun, Ã¼niversite tercihlerindeki karar arifesinde, yol gÃ¶sterici olmasÄ± iÃ§in TercihFest gibi bir etkinlik dÃ¼zenleyen herkese teÅŸekkÃ¼r etti.

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