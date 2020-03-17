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17.03.2020 - 17:08 | | AA

İletişim Başkanlığı corona virüs ilgili terimlere açıklık getirdi

İletişim Başkanlığı, son dönemde yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınıyla sıklıkla duyulmaya ve kullanılmaya başlanan terimleri paylaştı.

İletişim Başkanlığı corona virüs ilgili terimlere açıklık getirdi

İletişim Başkanlığınının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, son günlerde corona virüs ile birlikte sıkça kullanılır hale gelen şu terimlerin tanımlarına yer verildi:

Corona virüs: "Soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum Sendromu ve Ağır Akut Solunum Sendromu gibi daha ciddi hastalıklara neden olan bir virüs ailesi"

Kovid-19: "Çin'in Vuhan eyaletinde solunum yolu belirtileri gelişen bir grup hastada yapılan araştırmalar sonucunda 13 Ocak 2020'de tanımlanan bir virüs"

Karantina: "Bulaşıcı bir hastalığın yayılmasını önlemek için belli bir bölgenin veya yerin kontrol altında tutulup giriş çıkışların engellenmesi biçiminde uygulanan sağlık önlemi"

Pandemi: "Dünyada eşzamanlı olarak çok yaygın bir şekilde çok fazla sayıda insanı tehdit eden bulaşıcı hastalıklara verilen isim"

Epidemi: "(Salgın) Bir hastalığın veya başka bir durumun yaygınlaşması ve birçok kimseye birden bulaşması"

İzolasyon: "(Yalıtım) Hastalığın yayılmasını engellemek için hastaları sağlıklı bireylerden uzaklaştırma tekniği"

Enfeksiyon: "Organizmada hastalığa yol açan bir mikrobun genel veya yerel gelişmesi, yayılması"

WHO: "(World Health Organization) Dünya Sağlık Örgütü"

İtalya'da karantinadaki Türk gençlerden corona virüs videosuİtalya'da yaşayan Türk gençler, internetten organize olarak corona virüse karşı 'İtalya'da size bir mesajımız var' başlığıyla sosyal medyadan bir video yayınladı. Ailelerine iyi oldukları mesajı veren gençler, corona virüse karşı alınması gereken tedbirleri de anlattı.
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