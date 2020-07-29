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29.07.2020 - 20:11 | | AA

İletişim Başkanlığı hazırladı! Sümela Manastırı'nın tanıtımı için internet sitesi

İletişim Başkanlığı, Sümela Manastırı'nın tanıtımı amacıyla internet sitesi hazırladı.

İletişim Başkanlığı hazırladı! Sümela Manastırı'nın tanıtımı için internet sitesi

Başkanlıktan yapılan açıklamada, restorasyon çalışmalarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen Sümela Manastırı'nın tanıtımı için "sumela.gov.tr" adlı internet sitesi açıldığı belirtildi.

"Anadolu'nun saklı anıtları gün yüzüne çıkıyor" mesajıyla ziyaretçileri karşılayan internet sitesinde Sümela Manastırı'nın tarihi, mimarisi, restorasyon çalışmalarına ilişkin detaylar ve fotoğraf galerisi yer alıyor.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sümela Manastırı'nı restorasyondan sonra yeniden ziyarete açarak Anadolumuzun kadim kültürünü yaşatma yolunda büyük bir adım daha attık. Sümela'nın tarihine, mimarisine ve birbirinden güzel fotoğraflarına 'sumela.gov.tr' internet sitesinden ulaşabilirsiniz." ifadelerini kullandı.


İletişim Başkanlığı hazırladı Sümela Manastırının tanıtımı için internet sitesi


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