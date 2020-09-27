İletişim Başkanlığı'ndan Preveze Deniz Zaferi için klip

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan, zaferin yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan marş ve klibi paylaştı.

Altun paylaşımında marştan, "Ben şehit oğluyum kulak ver ey dünya, ay-yıldızlı vatanın evladıyım unutma, ecdadımın kanından akar damarlarımda, can verir can alırız mavi vatan uğruna" dizelerine yer verdi.

Türkiye'nin "Mavi Vatan" mücadelesinin anlatıldığı klipte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın okuduğu Arif Nihat Asya'nın "Bayrak" şiiri de yer aldı.

Ben şehit oğluyum kulak ver ey dünya

Ay-yıldızlı vatanın evladıyım unutma

Ecdadımın kanından akar damarlarımda

Can verir can alırız mavi vatan uğruna



Tüm deniz şehit ve gazilerimizin anısına... #PrevezeDenizZaferi pic.twitter.com/bL0MxniQT7