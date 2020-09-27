27.09.2020 - 20:08 | | AA
İletişim Başkanlığı'ndan Preveze Deniz Zaferi için klip
İletişim Başkanlığınca Preveze Deniz Zaferinin yıl dönümü dolayısıyla marş ve klip hazırlandı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan, zaferin yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan marş ve klibi paylaştı.
Altun paylaşımında marştan, "Ben şehit oğluyum kulak ver ey dünya, ay-yıldızlı vatanın evladıyım unutma, ecdadımın kanından akar damarlarımda, can verir can alırız mavi vatan uğruna" dizelerine yer verdi.
Türkiye'nin "Mavi Vatan" mücadelesinin anlatıldığı klipte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın okuduğu Arif Nihat Asya'nın "Bayrak" şiiri de yer aldı.
Ben şehit oğluyum kulak ver ey dünya— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) September 27, 2020
Ay-yıldızlı vatanın evladıyım unutma
Ecdadımın kanından akar damarlarımda
Can verir can alırız mavi vatan uğruna
Tüm deniz şehit ve gazilerimizin anısına... #PrevezeDenizZaferi pic.twitter.com/bL0MxniQT7