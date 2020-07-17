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17.07.2020 - 15:35 | | AA

İletişim Başkanlığı'ndan yeni hizmet binası açıklaması

İletişim Başkanlığı'na hizmet binası olarak tahsisi uygun  görülen binanın, bazı haber ve paylaşımlarda iddia edildiğinin aksine Başkanlığa  özel olarak yeni inşa edilen ya da yüksek bedellerle kiralanan bir bina olmadığı  belirtildi.

İletişim Başkanlığı'ndan yeni hizmet binası açıklaması

İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, bazı medya  kurumları ile dijital mecralarda, yakın bir zamanda taşınılacak yeni kamu binası  hakkında dezenformasyon içerikli haber ve paylaşımlar yapıldığının gözlendiği  ifade edildi. "Büyük ve Güçlü Türkiye" hedefine giden yolda atılan tarihi bir adım  olan cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin getirdiği pek çok yeni kazanımdan  birinin de Cumhurbaşkanlığına bağlı bir kurum olarak İletişim Başkanlığının ihdas  edilmesi olduğu belirtilen açıklamada, Türkiye'nin her alanda olduğu gibi ulusal  ve uluslararası iletişim alanında da güçlü bir performans sergilemesi gerektiğine  inanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyoner bakış açısı doğrultusunda,  ülkenin kamusal iletişim stratejisini belirlemek ve yürütmek görevinin İletişim  Başkanlığının uhdesine verildiği anlatıldı.

İletişimi milli çıkarlar doğrultusunda stratejik bir bakış açısıyla  ele alan İletişim Başkanlığının, ülke markasının itibarını koruyacak ve  yükseltecek bir anlayışla ulusal ve uluslararası boyutta çalışmalar  gerçekleştirdiği aktarılan açıklamada, Başkanlığın ulusal iletişim politikasını  yürütmek, devletin iletişiminin koordinasyonunu sağlamak ve söylem birliğini  tesis etmek, kamu kurum ve kuruluşlarının kamusal iletişim standartlarını  belirlemek, kamu diplomasisi faaliyetlerini yürütmek, millet ile devlet  arasındaki iletişim akışını yönetmek, etkin ve nitelikli bir medya alanına katkı  vermek amacı doğrultusunda birçok faaliyet yürüttüğü vurgulandı.

Açıklamada,  "İki yılı geride bırakan İletişim Başkanlığı, mülga Basın Yayın ve Enformasyon Genel  Müdürlüğü ile Cumhurbaşkanlığı Basın Başdanışmanlığının yerine getirdiği tüm  görevleri devralmıştır.  Ülkemizin köklü kurumlarından TRT’nin yanı sıra bağlı kuruluşları Basın İlan Kurumu  ve Anadolu Ajansının faaliyetlerinin koordinasyonu ve denetimi de yine İletişim  Başkanlığının sorumluluğuna verilmiştir." ifadelerine yer verildi. Devletle millet arasında iletişim köprüsü vazifesi gören ve dünyanın  en büyük ölçekli kamu iletişim platformu olan Cumhurbaşkanlığı İletişim  Merkezinin (Cimer) de Başkanlık bünyesinde faaliyet yürüttüğü anlatıldı.

İletişim Başkanlığının bu görevlerinin de ötesinde ülkenin  uluslararası camia nezdindeki itibarına zarar verme potansiyeline sahip pek çok  konuda proaktif iletişim  stratejilerinin üretilmesi, kamu diplomasisi kapsamında  Türkiye'nin milli argümanlarının oluşturulması, ekonomik, siyasi, askeri ve  teknolojik alanlarda artan gücünün iletişim alanına da yansıması yönünde çok  kritik bir misyona sahip olduğunun altı çizilen açıklamada, diğer yandan  Başkanlığın, kamu kurumları ile halk arasındaki iletişimi güçlendirmek, vatandaş  ile devlet arasındaki bağı perçinleyerek fikri, önerisi, şikayeti ya da ihtiyacı  olan her bir bireyin sesini ilgili kurumlara duyurabilmesine vesile olmak üzere  koordinasyon sağlama görevini de üstlendiğine dikkati çekildi.

Millet adına çok kritik görevleri üstlenen İletişim Başkanlığının  merkez teşkilatında 1000'e, taşra ve yurt dışı teşkilatlarında ise 500'e yakın  olmak üzere toplamda 1500 çalışan ile hizmet sunduğu aktarılan açıklamada, merkez  teşkilatında 8 daire başkanlığı, Türkiye'nin farklı noktalarında 18 bölge  müdürlüğü ve yurt dışında 36 basın müşavirliği bulunduğu belirtildi.  

'CUMHURBAŞKANIMIZIN TENSİPLERİYLE'

İletişim Başkanlığının kuruluşundan bu yana, mülga Basın Yayın  Enformasyon Genel Müdürlüğünün kiraladığı hizmet binalarında faaliyetlerini  sürdürdüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: 

"Mevcut binalar fiziki açıdan yetersiz olduğu gibi kira bedelleri  açısından da Başkanlık bütçesine ağır bir yük getirmektedir. Bir yandan bu maddi  yükün ortadan kaldırılması, bir yandan da farklı hizmet binalarında görev  yapmakta olan personelin tek çatı altında toplanarak kamu kaynaklarının etkin bir  şekilde kullanılması gereği ortaya çıkmıştır. Bu doğrultuda, Sayın  Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle, Başkanlığın bir kamu binasında hizmet vermeyi  sürdürmesine karar verilmiştir.

17 Şubat 2020 tarihinde İletişim Başkanlığına hizmet binası olarak  tahsisi uygun görülen bina, ne yazık ki bazı dijital mecralarda ve haberlerde  gerçek dışı yorumlarla dezenformasyon konusu yapılmıştır. Daha önce Fetullahçı  Terör Örgütü’ne (FETÖ) aitken Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından el konularak  Maliye Hazinesine devredilen bu bina, bir süreliğine Aile, Çalışma ve Sosyal  Hizmetler Bakanlığı tarafından değerlendirilmiş, sonrasında da Başkanlığımızın  hizmetine verilmiştir. Dolayısıyla bu bina söz konusu haber ve paylaşımlarda  iddia edildiğinin aksine İletişim Başkanlığına özel olarak yeni inşa edilen ya da  yüksek bedellerle kiralanan bir bina değildir. İletişim Başkanlığını yıpratmaya  yönelik art niyetli çabalar beyhude kalmaktan öteye geçemeyecektir.
  
Ülkemizin en genç kurumları arasında yer alan İletişim Başkanlığı yeni  hizmet binası ile kamu kaynaklarını verimli kullanma hedefi doğrultusunda kira  bedeli yükünden kurtulduğu gibi misyonuna uygun şekilde dinamik bir fiziki ortam  ve kimliğe kavuşmuştur. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, vatandaşlarımız ile  devlet kurumları arasındaki iletişimin güçlendirilmesinde, Türkiye algısının  uluslararası kamuoyunda hak ettiği düzeye taşınmasında ve ülke markamızın  geleceğinin inşasında üstlendiği önemli sorumlulukları yerine getirirken kamu  kaynaklarının kullanımında verimliliği tesis etmek üzere azami hassasiyeti  göstermekte, görevini milletimizin teveccühüne layık şekilde başarma gayretiyle,  var gücüyle çalışmaya devam etmektedir."

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