Ilısu barajı nerede? Ilısu barajı haritası...

Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamında kurulan Ilısu Barajı Hidroelektrik Santrali'nin altı tribününden ilki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından devreye alınıyor. Cumhurbakanı 70 yıllık bu rüyanın açılış töreninde konuşma yaparken vatandaşlar da haritada Ilısu barajının yerini araştırıp 'Ilısu barajı nerede?' sorusuna cevap arıyor.

ILISU BARAJI NEREDE?

Ilısu Barajı; Mardin ve Şırnak İl sınırları arasında Dargeçit ilçesinin 15 km. doğusunda, Dicle Nehri üzerinde yer alıyor.

Ilısu Barajı, 10,6 Milyar m³ depolama hacmi ile Atatürk ve Keban barajlarından sonra Türkiye'nin 3. büyük depolama hacmine sahip barajı olacak.

Ilısu Barajı ve HES, temelden 135 metre yüksekliğe, 24 milyon metreküp dolgu hacmine ve 1 820 metre kret uzunluğuna sahiptir.

Güneydoğu Anadolu Projesi’nin (GAP) en önemli tesislerinden biri olan Ilısu Barajı ve HES’in planlama çalışmaları 1950’li yıllara kadar uzanmaktadır. DSİ Genel Müdürlüğü’nün kurulduğu 1954 yılından bu yana Dicle Nehri sularından yararlanmak adına çalışmalar yapılmış, “Ilısu Barajı” ismi ilk olarak 1980 yılında gündeme gelmiştir. Ilısu Barajı ve HES Projesi Kesin Proje Raporu Temmuz 1982 yılında hazırlanmıştır. Ülkemizin 70 yıllık hayali olan Ilısu Barajı’nın temeli 2008 yılında atılmış ve inşaat çalışmaları başlamıştır.

Ilısu Barajı, 2018 yılında su tutma aşamasına getirilmiş, ancak baraj göl sahasında kalan tarihi ve kültürel varlıkların korunup kurtarılmasına yönelik çalışmalar devam ettiğinden su tutulmamış, bu işlem 19.07.2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

ILISU BARAJI HARİTASI