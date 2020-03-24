İlk kez böylesi yaşandı! Elinde altın dişleriyle çıkıp gelip...

Olay, bugün öğle saatlerinde Antalya Kepez ilçesi Ulus Mahallesi Mehmet Akif Caddesi üzerindeki bir kuyumcuda meydana geldi. Corona virüs nedeniyle sokağa çıkması yasak olan Ö.K., elinde 3 altın diş ile kuyumcuya girdi. Altın dişleri satmak istediğini belirten şüphelinin elindeki altınları tartan kuyumcu Ali Söğüt, bin 200 liraya satın alabileceğini söyledi. Ö.K., bir çeyrek altın alıp kalanı da nakit olarak istedi.

Bu sırada el çabukluğuyla diğer cebindeki aynı gramajdaki sahte altın dişleri çıkaran şüpheli, kuyumcuya sahte olanları verip, bir çeyrek altın ve bir miktar da nakit parayı alarak çıktı.



Kuyumcu Ali Söğüt, altın dişleri inceleyince sahte olduğunu anlayıp, durumu meslektaşlarına ortak whatsapp grubundan haber verdi. Polisi arayıp şikayetçi olduğunu da anlatan Söğüt'ün kuyumcu dükkanında inceleme sürerken, Ö.K. bu kez Konyaaltı ilçesinde bir başka kuyumcuya sahte altın diş vermek isterken fark edildi. Kuyumcular tarafından oyalanan şüpheli, durumu anlayınca kısa sürede ayrıldı ve bu defa Muratpaşa ilçesinde başka bir kuyumcuya geldi. Burada da aynı yöntemi deneyen şüpheli, polis ekiplerinin geldiğini görünce kaçtı.



İLK KEZ BÖYLESİYLE KARŞILAŞTI



Muratpaşa ilçesi Kızılarık Caddesi üzerinde kaçmaya çalışırken polis ekiplerince kıskıvrak yakalanan Ö.K.'nin üzerinde de çok sayıda sahte altın diş bulundu. Şüpheli, gözaltına alınarak ifadesi alınması için polis merkezine götürüldü. Kuyumcu Ali Söğüt, ilk defa başına böyle bir şeyin geldiğini belirterek Ö.K.’nin aynı gramajı hem sahte hem de gerçek altın için nasıl tutturabildiğini anlamadığını söyledi.





GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI



Diğer yandan Ö.K.'nin sahte altın dişlerle kuyumcuyu dolandırma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kuyumcudan içeri aksayarak giren ve sol ayağında bir özrü olduğu tahmin edilen şüphelinin, elindeki peçete içerisindeki gerçek altın dişleri kuyumcuya uzattığı, kuyumcu dişleri tartarken sahte altınları ceketinin içine giydiği yeleğinin cebinden çıkarıp verdiği anlar kameralara yansıdı.