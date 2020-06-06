İlk Kurşun filmi konusu nedir? İşte İlk Kurşun oyuncuları...

Bruce Willis , Hayden Christensen , Ty Shelton ve Megan Leonard'ın oyuncu kadrosunda yer aldığı İlk Kurşun filmi bugün televizyonda yayınlanacak. Yapım yılı 2017 yılı olan filmde oğlunu kurtarmak için mücadele eden bir babasının hikayesi yer alıyor. Peki İlk Aşk konusu nedir?

İLK KURŞUN KONUSU NEDİR?

Başarılı Wall Street brokerı, oğlu Danny ile iletişimini kuvvetlendirmek için ailesini büyüdüğü yere tatile götürür. Will ve Danny ava giderken bir polis memurunun öldürüldüğü banka soygununa tanık olurlar. Danny suçlular tarafından rehin alındığında Will, polis şefinin cinayet soruşturmasını engellemek ve oğlunun hayatı karşılığında çalınan parayı geri almak zorunda kalacaktır.

İLK KURŞUN OYUNCULARI

Bruce Willis , Hayden Christensen , Ty Shelton , Megan Leonard , Gethin Anthony , William DeMeo