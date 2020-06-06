İlk Kurşun filmi konusu nedir? İşte İlk Kurşun oyuncuları...
Bu akşam televizyonda izleyicilerle buluşacak filmlerden biri ise İlk Kurşun olacak. Macera aksiyon ve bilim kurgu türünde olan filmin yönetmeliğini Steven C. Miller gerçekleştiriyor. Film ile ilgili detaylar araştırılıyor. İşte İlk Kurşun konusu ve oyuncuları ile ilgili detaylar...
Bruce Willis , Hayden Christensen , Ty Shelton ve Megan Leonard'ın oyuncu kadrosunda yer aldığı İlk Kurşun filmi bugün televizyonda yayınlanacak. Yapım yılı 2017 yılı olan filmde oğlunu kurtarmak için mücadele eden bir babasının hikayesi yer alıyor. Peki İlk Aşk konusu nedir?
İLK KURŞUN KONUSU NEDİR?
Başarılı Wall Street brokerı, oğlu Danny ile iletişimini kuvvetlendirmek için ailesini büyüdüğü yere tatile götürür. Will ve Danny ava giderken bir polis memurunun öldürüldüğü banka soygununa tanık olurlar. Danny suçlular tarafından rehin alındığında Will, polis şefinin cinayet soruşturmasını engellemek ve oğlunun hayatı karşılığında çalınan parayı geri almak zorunda kalacaktır.
İLK KURŞUN OYUNCULARI
Bruce Willis , Hayden Christensen , Ty Shelton , Megan Leonard , Gethin Anthony , William DeMeo