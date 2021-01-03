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03.01.2021 - 07:00 | | SEYFETTİN ERSÖZ Ankara

İlk milli fırkateynimiz İstanbul denize iniyor

Türkiye’nin ilk milli fırkateyni, MİLGEM Projesi’nin 5. gemisi TCG İSTANBUL, bu ay denize indirilecek. “Mavi Vatan”da mücadele veren Türk Deniz Kuvvetleri için önemli bir kuvvet çarpanı olacak TCG İSTANBUL, 2023’te donanmaya teslim edilecek.

İlk milli fırkateynimiz İstanbul denize iniyor
SEYFETTİN ERSÖZ Ankara

Tasarımı Deniz Kuvvetleri personeli tarafından yapılan TCG İSTANBUL’un yapımına 2017’de İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda başlandı.

TCG İSTANBUL’un (F-515), bu ayın ikinci haftasında düzenlenecek törenle denize indirilmesi planlanıyor. Denize indirilmesinin ardından gemi, 2022 Mayıs ayında Liman kabul testlerini, 2023 Ocak’ta seyir kabul testlerini tamamlayacak ve 2023 yılının Eylül ayında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilecek.

 

Evini ikici kez ateşe verdiAydın'da yaşadığı apartmanı ateşe veren bir şahsın gözaltına alınacağı sırada polislerden ilginç talebi görenleri şaşırttı. Şikayet üzerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alınmak istenen şahıs, daha güzel görünmek amacıyla üzerindeki kıyafetleri değiştirmek için ekiplerden izin istedi.
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