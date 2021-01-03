03.01.2021 - 07:00 | | SEYFETTİN ERSÖZ Ankara
İlk milli fırkateynimiz İstanbul denize iniyor
Türkiye’nin ilk milli fırkateyni, MİLGEM Projesi’nin 5. gemisi TCG İSTANBUL, bu ay denize indirilecek. “Mavi Vatan”da mücadele veren Türk Deniz Kuvvetleri için önemli bir kuvvet çarpanı olacak TCG İSTANBUL, 2023’te donanmaya teslim edilecek.
SEYFETTİN ERSÖZ Ankara
Tasarımı Deniz Kuvvetleri personeli tarafından yapılan TCG İSTANBUL’un yapımına 2017’de İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda başlandı.
TCG İSTANBUL’un (F-515), bu ayın ikinci haftasında düzenlenecek törenle denize indirilmesi planlanıyor. Denize indirilmesinin ardından gemi, 2022 Mayıs ayında Liman kabul testlerini, 2023 Ocak’ta seyir kabul testlerini tamamlayacak ve 2023 yılının Eylül ayında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilecek.
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