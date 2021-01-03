İlk milli fırkateynimiz İstanbul denize iniyor

Tasarımı Deniz Kuvvetleri personeli tarafından yapılan TCG İSTANBUL’un yapımına 2017’de İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda başlandı.

TCG İSTANBUL’un (F-515), bu ayın ikinci haftasında düzenlenecek törenle denize indirilmesi planlanıyor. Denize indirilmesinin ardından gemi, 2022 Mayıs ayında Liman kabul testlerini, 2023 Ocak’ta seyir kabul testlerini tamamlayacak ve 2023 yılının Eylül ayında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilecek.