İltica Nedir? İltica Etmek Ne Demektir? Tdk'ya Göre İltica Hakkı Ne Anlama Gelir?

İltica insanlara ait olduğu ülkenin dışında başka bir ülke tarafından sunulan vatandaşlık hakkına verilen isimdir.



İltica Nedir?



İltica, yaşadığı ülkeden ayrılarak bir başka ülkeden sığınma talebinde bulunmaktır. Bu talepte bulunurken kişinin iltica etme sebeplerini ve kanıtlarını önceden hazırlamış olması gerekmektedir. Buna göre yaşadığı ülkede hayati tehlikesi bulunan herkes iltica başvurusu yapma hakkına sahiptir. Cinsel taciz, ırksal, dini ve politik ayrımcılığa maruz kalma da iltica talebi için yeterli sebeplerdir.



İltica Etmek Ne Demektir?



İltica etmek, sığınma başvurusu onaylandıktan sonra ilgili devletin korumasına girmek anlamı taşımaktadır. Ülkelerinde; savaş, çatışma ve soykırıma maruz kalan insanların toplu iltica istemi talep etme hakkı da bulunmaktadır.



TDK’ya Göre İltica Hakkı Ne Anlama Gelir?



Tür Dil Kurumu, iltica hakkını kısaca sığınma hakkı olarak özetlemektedir. İltica hakkından yararlanmak isteyenlerin tüm evrakları hazırlaması ve bunlarla beraber ilgili adli kuruma başvuru yapması gerekmektedir.