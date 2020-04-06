MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika: İmamoğlu: Ne yazık ki ikinci kurbanımızı da verdik
ABONE OL
06.04.2020 - 15:07 | | DHA

Son dakika: İmamoğlu: Ne yazık ki ikinci kurbanımızı da verdik

Son dakika haberlere göre, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, corona virüs salgınında ikinci belediye çalışanının hayatını kaybettiğini açıkladı.

Son dakika: İmamoğlu: Ne yazık ki ikinci kurbanımızı da verdik

Ekrem İmamoğlu, corona virüs salgınında ikinci belediye çalışanının hastalığa yenik düştüğünü açıkladı

İmamoğlu attığı tweette şöyle dedi:

“Ne yazık ki, ikinci personelimizi de salgına kurban verdik. Bugün hayatını kaybeden Ağaç AŞ çalışanımız Süleyman İleri’ye Allah’tan rahmet, yakınlarına ve İBB ailesine başsağlığı dilerim. Covid19 testi pozitif çıkan personel sayımız 161’e çıkmıştır, tedavileri devam etmektedir"

İGDAŞ'ın Maltepe Hizmet Binasında görevli Bengül Demirel de 4 gün önce koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Corona virüse karşı başından aşağı çuval geçirip gezdi!İstanbul Zeytinburnu'nda çekildiği öne sürülen ve sosyal medyada paylaşılan çuvallı corona virüs önlemi ilgi çekti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Temel İhtiyaç Desteği sonuçları ne zaman açıklanacak? 6 ay ödemesiz 10.000 TL kredi başvuru ekranı! Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası kredi başvurusu nasıl yapılır?

Temel İhtiyaç Desteği sonuçları ne zaman açıklanacak? 6 ay ödemesiz 10.000 TL kredi başvuru ekranı! Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası kredi başvurusu nasıl yapılır?

Memur ve işçi milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl süresi var...

Memur ve işçi milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl süresi var...

Hayvanat bahçesindeki kaplanın testi pozitif çıktı

Hayvanat bahçesindeki kaplanın testi pozitif çıktı

Zalim İstanbul neden yok? Yeni bölüm bu akşam var mı?

Zalim İstanbul neden yok? Yeni bölüm bu akşam var mı?

Sıradaki Haber