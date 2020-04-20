İnfaz için AYM’ye ‘şekil’ ve ‘esas’ başvurusu

CHP’nin, kanun Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra 10 gün içinde ‘şekil’, 60 gün içinde de ‘esas’ yönünden iptal istemiyle dava açma hakkı bulunuyor. Parti içinde şekil yönünden başvuru yapıp yapmama konusunda bazı çekinceler olsa da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu başvuru yolunu da kullanma talimatı verdiği öğrenildi. Edinilen bilgilere göre Grup Başkanvekili Engin Altay’ın koordinasyonunda ‘şekil’ başvurusu için bu hafta başvuru yapılacak. Başvuruda, infaz düzenlemesinin “af” niteliğinde olduğu, bu nedenle TBMM’de 5’te 3 çoğunluğun aranması gerektiği vurgulanacak. Başvuruda, TBMM’de salt çoğunlukla yasalaştırılan düzenlemenin Anayasa’ya aykırı olduğu, bu nedenle iptal edilmesi gerektiği üzerinde durulacak. CHP’nin şekil başvurusunun ardından 60 gün içinde yapacağı ‘esas’ yönünden başvuru ise İstanbul Milletvekili Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu çalışıyor. Parti kaynakları, esastan yapılacak başvurunun daha önemli görüldüğünün altını çiziyor. CHP’nin başvuruları TBMM’de en fazla üye sayısına sahip olan iki partiden biri olma sıfatıyla yapılacak. AYM süreciyle ilgili olarak parti içinde bazı çekinceler dillendiriliyor. “CHP’nin kanundan faydalanan hükümlülerin tahliyesini durdurmak istediği” gibi bir algının oluşmasının partiye zarar vereceği konuşuluyor. Parti içinden bazı hukukçuların da, olası bir iptal kararı üzerine, CHP’nin “kırmızı çizgimiz” dediği, “uyuşturucu ve cinsel istismar suçlularının da ceza indiriminden faydalanabileceği” endişesini dile getirdiği belirtiliyor.