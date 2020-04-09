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09.04.2020 - 17:17 | | DHA

İnşaat malzemesi üzerine devrilen Hira feci şekilde can verdi!

Batman’ın Sason ilçesinde, Sedat Özcan'ın (47) TIR'dan indirdiği inşaat malzemeleri, kızları Hira (5) ile Sema'nın (8) üzerine devrildi. Hira, yaşamını yitirdi, ablası Sema ağır yaralandı.

İnşaat malzemesi üzerine devrilen Hira feci şekilde can verdi!

Olay, dün akşam saatlerinde Sason ilçesinde meydana geldi. İlçede yük taşımacılığı yapan 4 çocuk babası Sedat Özcan, inşaat için TIR'la getirilen malzemeleri indirmeye başladı. Bu sırada Özcan'ın kızları Hira ve Sema, babalarını izlemeye geldi. Kız kardeşler, Özcan'ı izlerken, TIR'da yüklü olan malzemeler devrildi. İki kız kardeş, devrilen malzemelerin altında kaldı. Olayda Hira Özcan yaşamını yitirirken, ablası Sema Özcan ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri Sema'yı yaptıkları ilk müdahalenin ardından Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Sema'nın hastanedeki tedavisi sürerken, Hira'nın cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

 

 

 

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