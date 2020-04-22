İnşaat mühendisliği görevi nedir? İnşaat mühendisi ne iş yapar, nasıl olunur?

Köprü, apartman, fabrika ve baraj gibi yapıları yapmak inşaat mühendislerinin görevleridir. Aynı zamanda inşaatı yapan veya gerektiği durumda yıkan inşaat mühendisi, inşaatta kullanılacak malzemeleri de belirleme görevlerini yerine getirmektedir. İş bulma noktasında birçok seçenek tanımasından dolayı öğrencilerin arzu ettiği bölümlerin başında gelmektedir.

İnşaat Mühendisliği Görevi Nedir?

İnşaat mühendisleri kimi zaman şantiyede çalışırken, kimi zaman da büroda çalışabilmektedir. İnşaat mühendisliği geniş bir alanı kapsamakta olup çeşitli dallarda uzmanlaşma gerekmektedir. Türkiye'de inşaat mühendisleri Orman, Bayındırlık ve İskan Ulaştırma, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Tarım ve Köy İşleri Bakanlıklarında görev almaktadır.

İnşaat Mühendisi Ne İş Yapar?

İnşaat mühendisi olan biri çok geniş bir sahada iş bulabilmektedir. İnşaat mühendisi olan birinin kendini geliştirmesine ve kıdemine bağlı olarak önemli bir konuma gelebilmektedir. Şantiyelerin yanı sıra yapı malzemesi üreten fabrikalarda çalışabilen inşaat mühendisi, iyi bir maaş kazanmaktadır. İnsanoğlunun yerleşik yaşama geçmesi ile birlikte inşaat mühendisine olan ihtiyaç meydana gelmiştir.

İnşa edilen her yapıda kendine iş bulan inşaat mühendisi, malzeme seçimi ile birlikte maliyet hesaplaması da yapmaktadır. Genel olarak özel sektörde kendisine iş imkanı bulan inşaat mühendisi, isterse devlette de çalışabilmektedir. İnşaat mühendislerinin maaşı, kişinin yeteneklerine ve tecrübesine göre değişiklik gösterebilmektedir.

İnşaat Mühendisi Nasıl Olunur?

İnşaat mühendisliği olmak için alınan eğitimin süresi 4 yıldır. Eğitim süreci içerisinde İnşaat Mühendisliği bölümünü okuyan bir öğrenci, staj yapmak zorundadır.

İnşaat Mühendisliği programı bulunan bir üniversitede öğrenim görmek, inşaat mühendisliği lisans diploması sahibi olmak için yeterlidir. İnşaat mühendisi olmak için analitik zekaya ve bilgisayar bilgisine sahip olmak gerekmektedir. Günümüz şartları göz önüne alındığında, inşaat mühendisliği önü açık mesleklerden biridir.