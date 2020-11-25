MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri İnşaatta 3 metre yüksekten düşen genç öldü!
ABONE OL
25.11.2020 - 12:59 |

İnşaatta 3 metre yüksekten düşen genç öldü!

Antalya’nın Alanya ilçesinde çalıştığı inşaatTa dengesi kaybetmesi sonucu 3 metrelik yükseklikten düşerek ağır yaralanan 22 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İnşaatta 3 metre yüksekten düşen genç öldü!

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Mahmutlar Mahallesi’ndeki bir inşaatta meydana geldi. Yapımı devam eden inşaatta çalışan Berkay Yıldız (22), dengesini kaybederek 3 metre yüksekten düştü. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Yıldız, ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Yıldız, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Talihsiz gencin cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya'da lüks cipte infaz! 2 ölü, 1 yaralıAntalya’nın Varsak semtinde öğle saatlerinde meydana gelen saldırıda, 34 DKF 631 plakalı lüks cipteki 2 kişi tabancayla vurularak öldürüldü, 1 kişi de yaralandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

EBA günlük ders programı: EBA TV 26 Kasım ilkokul, ortaokul, lise canlı ders saatleri

EBA günlük ders programı: EBA TV 26 Kasım ilkokul, ortaokul, lise canlı ders saatleri

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Hazirana kadar...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Hazirana kadar...

10 soruda yeni kısıtlamalarda çalışanların hakları

10 soruda yeni kısıtlamalarda çalışanların hakları

Ayyüce Çınar kimdir? Ayyüce Çınar kaç yaşında, neden öldü?

Ayyüce Çınar kimdir? Ayyüce Çınar kaç yaşında, neden öldü?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet