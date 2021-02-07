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07.02.2021 - 09:48 | | DHA

İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti!

Bursa’da bir işçi 3 katlı inşaatın çatı katından yaklaşık 10 metre yükseklikten asansör boşluğuna düştü. 28 yaşında olduğu öğrenilen işçi Hasan Özpınar kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti!

Olay, dün 17.00 sıralarında, İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi Malazgirt Caddesi üzerinde yapımı devam eden 3 katlı inşaatta meydana geldi. Çatıda çalışan işçi Hasan Özpınar, yaklaşık 10 metre yükseklikten asansör boşluğuna düştü. 

Ağır yaralanan Özpınar, ihbar üzerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.  Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, soruşturma başlattı.

Trafik magandası kameradaArnavutköy'de, ara sokakta 'drift' yaparak trafiği tehlikeye atan sürücü, o anları bir arkadaşının cep telefonuna saniye saniye kaydettirdi.
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