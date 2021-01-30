İnsani Gelişme Endeksi yüksek ilçelere ödül

Toplantının açılış konuşmasını İNGEV Başkanı Vural Çakır yaptı. Plaket töreni öncesinde İNGEV Direktörü Başak Tüzün’ün moderatörlüğünde İstanbul Politikalar Merkezi Direktörü Prof. Dr. Fuat Keyman ve UNDP Mukim Temsilci Yardımcısı Seher Alacacı Arıner “Yeni Yerellik ve İnsani Gelişme Vizyonu” konusunu değerlendirdi. Raporu koordine eden Prof. Dr. Murat Şeker, İGE-İ çalışma sistemi ve sonuçlarını anlattı. İnsani Gelişme Endeksi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından 1990’dan beri ülkeler düzeyinde yayımlanmaktadır.

Kişi başına düşen gelir, doğumda beklenen yaşam süresi, okur-yazar ve okullaşma oranları dikkate alınarak hesaplanan İGE, gelirin yanında eğitim ve sağlık verileriyle insani gelişmeyi ölçmeyi ve ülkeleri karşılaştırmayı amaçlamaktadır. 2020 raporunda Çok Yüksek İnsani Gelişme bölgesinde 34 ilçe yer aldı.

Kadıköy ve Beşiktaş zirvede

İGE-İ 2020 Endeksi’nde toplam sonuçları oluşturan İnsani Gelişme Endeksi’nin yanı sıra yerel yönetim faaliyetlerinin yönlendirilmesinde önem taşıyan 9 alt endeks yayınlanmaktadır. Buna göre; Yönetişim ve Saydamlık Endeksi’nde İstanbul-Ataşehir, Sosyal Kapsama, Sağlık, Sosyal Yaşam, Çevresel Performans, Ulaşım ve Erişilebilirlik Endeksi’nde İstanbul-Kadıköy, Ekonomik Durum ve Eğitim Endeksi’nde İstanbul-Beşiktaş ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Endeksi’nde İzmir-Karşıyaka 1. sırada yer aldı.