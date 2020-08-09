MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri İnsansız hava aracının görüntüleri teröristlerin hain planını deşifre etti
ABONE OL
09.08.2020 - 13:06 | | AA

İnsansız hava aracının görüntüleri teröristlerin hain planını deşifre etti

Irak'ın kuzeyindeki teröristlerin ormanlık alanları ateşe vererek suçu Türk ordusunun üzerine attıkları ortaya çıktı.

İnsansız hava aracının görüntüleri teröristlerin hain planını deşifre etti

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, teröristler, Irak'ın kuzeyinde başarılı operasyonlara imza atan Türk Silahlı Kuvvetlerini (TSK) suçlamak ve Türkiye'yi kötülemek için çeşitli yollara başvuruyor.

Operasyonlarla ağır darbe alan PKK'lı teröristlerin, bölgedeki ormanlık alanları ateşe vererek yangınların Türk ordusu tarafından çıkarıldığı izlenimini oluşturmaya çalıştıkları, insansız hava aracının çektiği görüntülerle ortaya konuldu.

Saniye saniye kaydedilen görüntülerde iki teröristin ormanlık alanı ateşe vermesi, yangının ağaçlara sıçraması ve bölgede uzun süre yoğun duman yükselmesi yer alıyor.

 

İstanbul'da üst geçit çöktü! TEM Bağlantı Yolu kapandıGelen son dakika haberine göre; Eyüpsultan'da üst geçit çöktü. TEM Bağlantı Yolu Kağıthane istikameti kapandı. Bu sırada yoldan geçen bir otobüs çöken üst geçidin altında kalmaktan son altında kurtuldu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Fıstık bahçesinde silahlı kavga! Baba ile oğlu öldü

Fıstık bahçesinde silahlı kavga! Baba ile oğlu öldü

Kredi çekecek ev ve araba alacak herkesi ilgilendiriyor! Değişti...

Kredi çekecek ev ve araba alacak herkesi ilgilendiriyor! Değişti...

Corona virüs aşısında umutlandıran gelişme!

Corona virüs aşısında umutlandıran gelişme!

Antalya’da kayıp genci arayan 2 deniz polisi ölümden döndü!

Antalya’da kayıp genci arayan 2 deniz polisi ölümden döndü!

Sıradaki Haber