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15.04.2020 - 15:38 |

Instagram hikayeye müzik ekleme nasıl yapılır? Instagram hikayeye şarkı sözleri nasıl eklenir?

Instagram dünyada milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılıyor. Popüler sosyal medya uygulaması Instagram'ın müzik ekleme özelliği Türkiye'deki kullanıcılar için de açıldı. Instagram kullanıcıları ise hikayeye nasıl müzik ekleyeceklerini araştırmaya başladılar. Peki Instagram hikayeye müzik ekleme nasıl yapılır?

Instagram hikayeye müzik ekleme nasıl yapılır? Instagram hikayeye şarkı sözleri nasıl eklenir?

Instagram hikayeye müzik ekleme nasıl yapılır? sorusunun cevabı araştırılıyor. Instagram'ın hikayeye müzik ekleme özelliği dünyanın farklı noktalarında yer alıyordu. Türkiye'deki kullanıcılar Instagramın bu özelliğini artık kullanabilecekler. Peki Instagram hikayede nasıl şarkı paylaşılacak?

INSTAGRAM HİKAYESİNE MÜZİK NASIL EKLENİR?

Instagram'da artık hikayeye şarkı eklenebilecek. Hikayeye müzik eklemek için öncelikle Instagram'ın hikaye kısmına girmeniz gerekiyor.


Daha sonra hikayede paylaşmak istediğiniz görüntüyü ekleyin ve devamında ekranı yukarı doğru kaydırınız.


Ekranı yukarı kaydırınca müzik simgesini seçmelisiniz. Müzik simgesini seçtikten sonra ise arama kısmından istediğini şarkıyı bulup ekleyebilirsiniz.

Instagram hikayeye müzik ekleme nasıl yapılır Instagram hikayeye şarkı sözleri nasıl eklenir

ŞARKI SÖZLERİ GÖRÜNEBİLECEK
Türkiye’deki insanlar artık 39 milyon şarkıdan oluşan şarkı kütüphanesinden arama yaparak hikayelerinde paylaştıkları fotoğraflara ve videolara müzik ekleyebilecek. Eğer paylaşılan şarkının sözleri de mevcutsa, şarkı sözleri otomatik olarak hikayede belirecek ve kullanıcılar bu sözlerin animasyonunu ve yazı stilini değiştirerek çıkartmalara benzer şekilde döndürebilecek ve boyutunu ayarlayabilecek.

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