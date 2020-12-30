Ä°nternetten alÄ±ÅŸveriÅŸ kabusu

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Ä°zmir Konak'ta yaÅŸayan Nur ÃœzÃ¼mcÃ¼, AA muhabirine, sosyal medyada gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ bir reklamda kasÄ±m ayÄ±nÄ±n sonunda gerÃ§ekleÅŸen bÃ¼yÃ¼k indirim kampanyasÄ± kapsamÄ±nda beÄŸendiÄŸi bir Ã¼rÃ¼nÃ¼n indirime girdiÄŸini gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi.

Reklamda verilen sitenin linkine tÄ±klayarak bilinen bir e-ticaret sitesinin sayfasÄ±na girdiÄŸini aktaran ÃœzÃ¼mcÃ¼, beÄŸendiÄŸi eteÄŸi daha ucuza almak Ã¼zere iÅŸlem baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

AlÄ±ÅŸveriÅŸin sonuna geldiÄŸinde kendisine gÃ¼venli Ã¶deme (3D) ÅŸifresi gelmediÄŸine deÄŸinen ÃœzÃ¼mcÃ¼, Ã¼rÃ¼nÃ¼ alamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± fark edince alÄ±ÅŸveriÅŸten vazgeÃ§tiÄŸini ve e-ticaret sitesinden Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

AlÄ±ÅŸveriÅŸ yapmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± gÃ¼nÃ¼n gecesinde bankadan telefon geldiÄŸini ve karÅŸÄ±daki telesekreterin "AlÄ±ÅŸveriÅŸ size aitse 1'i, deÄŸil ise 2'yi tuÅŸlayÄ±n" dediÄŸini ileri sÃ¼ren ÃœzÃ¼mcÃ¼, bunun bir dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k yÃ¶ntemi olacaÄŸÄ±ndan ÅŸÃ¼phelendiÄŸini ve soruyu cevaplamadan telefonu kapattÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

Telefonu kapattÄ±ktan sonra mobil bankacÄ±lÄ±k Ã¼zerinden hesabÄ±nÄ± kontrol ettiÄŸini sÃ¶yleyen ÃœzÃ¼mcÃ¼, "BaktÄ±m ki hesabÄ±m sÄ±fÄ±rlanmÄ±ÅŸ. BankayÄ± aradÄ±m hemen hesabÄ±ma bloke koydurdum." dedi.

HesabÄ±ndan 4 bin lira Ã§ekildiÄŸini, bankayÄ± aradÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak yeterli bilgi alamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunan ÃœzÃ¼mcÃ¼, bankaya ÅŸikayet dilekÃ§esiyle baÅŸvuru yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±, avukatÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla savcÄ±lÄ±ÄŸa banka ve internet sitesi hakkÄ±nda suÃ§ duyurusunda bulunduÄŸunu ifade etti.

AlÄ±ÅŸveriÅŸ sitesini arayÄ±nca da yardÄ±mcÄ± olunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten ÃœzÃ¼mcÃ¼, "Site bana 'AlÄ±ÅŸveriÅŸiniz yarÄ±m kalmÄ±ÅŸ gÃ¶zÃ¼kÃ¼yor, yardÄ±mcÄ± olamayÄ±z' diyor. Banka 'Siz bu iÅŸi gÃ¼venli Ã¶deme ile yapmÄ±ÅŸsÄ±nÄ±z. Biz bunu Ã¶demeyiz' diyor. Ben de soruyorum eÄŸer gÃ¼venli Ã¶deme ile yaptÄ±ysam benim Ã¼rÃ¼nÃ¼m niye orada. Belli ki benim hesabÄ±ma birileri girmiÅŸ ve dolandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸÄ±m." diye konuÅŸtu.

TELEFON HATTINDAN MESAJ ATILMIÅž

Bankaya baÅŸvuru yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¼nÃ¼n ertesinde de rehberindeki herkese mesaj gittiÄŸini anlatan ÃœzÃ¼mcÃ¼, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

Â "Benim hattÄ±mdan rehberimdeki herkese uygun faizle pandemi kredisi verildiÄŸi, bedava internet daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dair binlerce mesaj gidiyor. Bu SMS'lerin de bir bedeli var tabi. KullandÄ±ÄŸÄ±m hat da bana bu mesajlarÄ±n faturasÄ±nÄ± kesiyor. Bir de oradan maÄŸdur oluyorum. Åžirkete mesajlarÄ±n bana ait olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylÃ¼yorum, bunun geri Ã¶demesini yapÄ±n diyorum. Onlar da bu mesajlarÄ± benim attÄ±ÄŸÄ±mÄ± sÃ¶yleyip geri Ã¶deme yapmÄ±yor."

BunlarÄ±n Ã¼zerine maÄŸduriyetini sosyal medya Ã¼zerinden paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan ÃœzÃ¼mcÃ¼, "Binlerce kiÅŸi aynÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±yÄ± yaÅŸÄ±yormuÅŸ. Ã‡ok yakÄ±nÄ±mdaki insanlardan da benzer ÅŸikayetler duydum. Ben bu parayÄ± alÄ±rÄ±m almam hiÃ§ Ã¶nemli deÄŸil. Ama mÃ¼cÃ¼dalemi sÃ¼rdÃ¼receÄŸim, sesimi de duyuracaÄŸÄ±m. Bunda kararlÄ±yÄ±m." diye konuÅŸtu.

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