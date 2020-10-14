İpsala'da 4 FETÖ şüphelisi yakalandı

Edirne İpsala Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Keşan'dan İpsala yönüne giden 2 araç içerisinde yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen FETÖ şüphelilerinin bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Polis, belirlenen 2 aracı, Kumdere köyü kavşağında durdurmak istedi. Araçlardan biri durdurulurken, diğer araç sürücüsü ise durmayarak, otomobille kaçtı. Durdurulan araçta FETÖ şüphelileri S.Y., V.E., Ş.S.Ö. ve H.Ö. ile sürücü ve organizatör olduğu belirlenen F.Ö. yakalanarak, gözaltına alındı.



Kaçan araç ise bir süre sonra polis tarafından Esetçe beldesinde terkedilmiş halde bulundu. Polis çevrede yaptığı aramada, sürücü ve organizatör F.T.'yi de saklandığı okul bahçesinde yakalayarak, gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.