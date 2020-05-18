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18.05.2020 - 15:15 | | milliyet.com.tr

Irak'ın kuzeyinde operasyon! Teröristler etkisiz hale getirildi

Son dakika gelen habere göre; Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen PKK'lı 3 terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde operasyon! Teröristler etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi" denildi.

Irakın kuzeyinde operasyon Teröristler etkisiz hale getirildi

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