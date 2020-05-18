18.05.2020 - 15:15 | | milliyet.com.tr
Irak'ın kuzeyinde operasyon! Teröristler etkisiz hale getirildi
Son dakika gelen habere göre; Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen PKK'lı 3 terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi" denildi.