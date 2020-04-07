MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri İran sınırında 216 kilo uyuşturucu ele geçirildi
ABONE OL
07.04.2020 - 09:58 | | DHA

İran sınırında 216 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Van'ın Çaldıran ilçesi İran sınırında 193 kilo eroin ile 23 kilo metamfetamin ele geçirildi.

İran sınırında 216 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İran'dan Van'ın Çaldıran ilçesine atlarla uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, sınır bölgesine operasyon düzenleyip arazi arama-taraması yaptı. Aramada, araziye terk edilmiş 193 kilo eroin ile 23 kilo metamfetamin ele geçirildi. Ele geçirilen 216 kilo uyuşturucu ile ilgili soruşturma başlatıldı.

17 yaşındaki genç sokağa çıktı! Cezayı yiyince "Problem değil" dediİstanbul Taksim’de yasağı dinlemeyip sokağa çıkan 17 yaşındaki bir gence polis ekipleri tarafından para cezası kesildi. İşi olduğu için dışarı çıktığını söyleyen genç, ceza yemesi üzerine ise "problem değil" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Berat Kandili'nde çekilecek tesbihler! Berat Kandili'nde okunacak dualar nedir?

Berat Kandili'nde çekilecek tesbihler! Berat Kandili'nde okunacak dualar nedir?

Memur ve işçi milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl süresi var...

Memur ve işçi milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl süresi var...

Hayvanat bahçesindeki kaplanın testi pozitif çıktı

Hayvanat bahçesindeki kaplanın testi pozitif çıktı

Diyanetteki öğretmenler de ek ders ücretinden yararlanacak

Diyanetteki öğretmenler de ek ders ücretinden yararlanacak

Sıradaki Haber