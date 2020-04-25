İroni Ne Demek? Tdk'ya Göre İroniklik Nedir, Ne Anlama Gelir?

Günlük hayatta yer etmiş çoğu sözcük aslında anlamının dışında kullanılmaktadır. İroni kelimesinin doğru kullanılıp kullanılmadığını anlamak da ancak bu kelimenin manası bilmekle mümkündür.

İroni Nedir?

İroni ve mizah, anlam bakımından benzer sözcükler olduğu için birbiri ile karıştırılmaktadır. Bu kapsamda ironi, bir olaya eleştirel açıdan yaklaşmaktadır. İroninin ciddi görüntüsü altında, sözlenen sözün çelişkili bir anlam taşıdığı anlaşılmaktadır. Burada kullanılan mimik ve jestler, söylenmek istenen olaya vurgu yapmakta ve bu eleştirinin dolaylı yönden altını çizmektedir.

TDK’ya Göre İroni Nedir?

İroni kelimesine TDK sözlüğünde iki farklı açıklama ile yer verilmektedir. Kelimenin isim köklü olduğunu vurgulayan bu iki açıklama aşağıdaki gibidir.

Edebiyat dilinde gülmece.

Söylenen sözün tam tersini kastederek aslında bir olay ya da bir kişiyle alay etme, eğlenme.