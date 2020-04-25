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25.04.2020 - 03:05 |

İroni Ne Demek? Tdk'ya Göre İroniklik Nedir, Ne Anlama Gelir?

İroni, günlük hayatta yaygın olarak karşımıza çıksa da aslında bir tiyatro terimi olarak kullanılmaktadır. Çoğumuzun dilinden düşmeyen bu terimin anlamı da oldukça merak edilmektedir. Sizler için ironi ne demek ve TDK’ya göre ironi nedir sorularına verilebilecek cevapları detaylı bir biçimde derledik.

İroni Ne Demek? Tdk'ya Göre İroniklik Nedir, Ne Anlama Gelir?

Günlük hayatta yer etmiş çoğu sözcük aslında anlamının dışında kullanılmaktadır. İroni kelimesinin doğru kullanılıp kullanılmadığını anlamak da ancak bu kelimenin manası bilmekle mümkündür. 

 İroni Nedir? 

 İroni ve mizah, anlam bakımından benzer sözcükler olduğu için birbiri ile karıştırılmaktadır. Bu kapsamda ironi, bir olaya eleştirel açıdan yaklaşmaktadır. İroninin ciddi görüntüsü altında, sözlenen sözün çelişkili bir anlam taşıdığı anlaşılmaktadır. Burada kullanılan mimik ve jestler, söylenmek istenen olaya vurgu yapmakta ve bu eleştirinin dolaylı yönden altını çizmektedir. 

 TDK’ya Göre İroni Nedir? 

 İroni kelimesine TDK sözlüğünde iki farklı açıklama ile yer verilmektedir. Kelimenin isim köklü olduğunu vurgulayan bu iki açıklama aşağıdaki gibidir.

Edebiyat dilinde gülmece.

Söylenen sözün tam tersini kastederek aslında bir olay ya da bir kişiyle alay etme, eğlenme.

6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.
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