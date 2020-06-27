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27.06.2020 - 00:57 | | AA

İş insanının arabasını soymuşlardı! Tutuklandılar

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, iş insanına ait park halindeki otomobilin camını kırarak içindeki 110 bin TL, 9 bin Euro, çek ve senetler ile iki adet dizüstü bilgisayarın çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İş insanının arabasını soymuşlardı! Tutuklandılar

İlçeye bağlı Yenişehir Mahallesi'nde Perşembe günü meydana gelen olayda, nakliyat firması sahibi iş insanının villasının önünde park halindeki otomobilinin camı kırılarak içersindeki 110 bin TL, 9 bin Euro, çek ve senetler ile 2 adet dizüstü bilgisayar çalındı.

Hırsızlıkla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarından yola çıkarak olaya karışan 6 şüpheliyi tespit edip, yakaladı. Gözaltına alınan 6 kişi sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 2 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Polis, çalınan paranın 12 bin TL'sini bularak sahibine teslim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya örnek teşkil eden bir mücadele yürüttükGelen bir son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, "Günlük vaka ve ölüm sayısının henüz istediğimiz seviyelere düşmemiş olması dikkati ve tedbiri elden bırakmamamız gerektiğine işaret ediyor." dedi. Sosyal medya ilgili soruyu yanıtlayan Erdoğan, "Milletimizi güvenilir bir internet mecrasına yapacağımız yasal düzenlemelerle kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.
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