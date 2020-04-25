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25.04.2020 - 14:46 | | İHA

İş yerinin akvaryumundaki balıklarına yem vermek için Trabzon Emniyeti'nden yardım istedi

Trabzon’da bir kişi sokağa çıkma yasağı nedeniyle iş yerinde bulunan akvaryumdaki aç kalan balıklarına yem vermek için Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi.

İş yerinin akvaryumundaki balıklarına yem vermek için Trabzon Emniyeti'nden yardım istedi

Türkiye’de, yeni tip corona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta 23 Nisan itibarıyla uygulanmaya başlanan 4 günlük sokağa çıkma yasağının üçüncü gününde Trabzon’da bir vatandaşın sosyal medya üzerinden dile getirdiği talebi Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü’nce yerine getirildi.

Sokağa çıkma yasağına uyan ve 3 gündür evinden çıkmayan Hasan Yazıcı adındaki vatandaş, sosyal paylaşım sitesi twitter üzerinden Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü’nün @TrabzonEmniyet hesabına yazı yazarak iş yerindeki balıklarını yemlemek için izin istedi.

“İşyerimde akvaryumum var. İçinde balıklar var ve 3 gündür açlar” diyen Yazıcı, evinin Çukurçayır’da, iş yerinin Yenicuma’da 1 km mesafede olduğunu belirterek, balıklarının açlıktan ölmelerini istemediğini söyledi. Çok üzüldüğünü de belirten Yazıcı, balıklarını beslemek için Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü’nden 20 dakikalığına izin talep etti.

İş yerinin akvaryumundaki balıklarına yem vermek için Trabzon Emniyetinden yardım istedi

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Yazıcı’ya twitter üzerinden cevap vererek, “Balıklarınıza yem verip dönebilirsiniz. Alınan tedbirler bizlerin sağlığı için. İyi günler dileriz” diyerek izin verdi.

Emniyetten izni alan Hasan Yazıcı, işyerine giderek 3 gündür aç kalan balıklarına yem verdi ve o anları da sosyal medya hesabından paylaştı. Trabzon Emniyet Müdürlüğü’ne teşekkürlerini ileten Yazıcı, “Balıklarımıza verdikleri izin doğrultusunda geldik, yemlerini verdik. 3 gündür açlar. Sağ olsunlar, onların sayesinde yediriyoruz ve biz de hemen evimize gidiyoruz. Başta Emniyet Müdürümüz Metin Alper Bey’e ve bütün teşkilatına sevgilerimi saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.
Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü ise Hasan Yazıcı’nın bu ifadelerine karşılık olarak, “Ne mutlu bize sizin gibi engin gönüllü hayvansever bir dost kazandık. Afiyette olun her daim” paylaşımında bulundu.

Maltepe'de karavan parkı: Corona virüs günlerini karavanda geçiriyorlarCorona virüs ile mücadelede önlemleri arasında 'evde kal' çağrıları sürerken, bu süreçte çok sayıda ev yerine karavanlarda kalanlar da var. Maltepe Kültür ve Spor Parkı'ndaki karavanlarda corona virüs günlerini geçiren vatandaşlar, kendilerini burada izole ettiklerini söylüyor.
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