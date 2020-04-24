İşbirliği Nasıl Yazılır? İş Birliği Tdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? İşbirliği Kelimesinin Doğru Yazılışı

Günümüzde en büyük problemlerden birisi yazım hatalarıdır. İş birliği kelimesinin yazılışında da yapılan birçok hatalar bulunmaktadır. Bu hataların düzeltilmesi Türk Dil Kurumu sözlükleri ile mümkündür.

İş Birliği TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

Cümle içerisinde bazı kelimelerin birleşik veya ayrı yazılması gibi hatalar yapılmaktadır. İş birliği kelimesi doğru yazılımı ise TDK'ya göre ''iş birliği'' şeklinde olmalıdır.

İş Birliği Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri

İş birliği kelimesi Türk Dil Kurumuna göre ayrı yazılmalıdır. Bu konuda örnekler aşağıda belirtilmiştir.

- Firma olarak iş birliği içerisindeyiz. Doğru

- Bazı konularda işbirliği yapmamız gerekebilir. Yanlış

İş Birliği Nedir?

İş Birliği kelimesinin eş anlamlı kelimesi seferberliktir. Türk Dil Kurumu sözlüklerine göre iş birliği kelimesinin hangi manaya geldiği aşağıda belirtilmiştir.

- Amaçları ve çıkarları aynı olan kişilerin oluşturdukları ortak çalışma birliği

- Bir işin çeşitli kişilerce yapılması