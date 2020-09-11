İşçileri taşıyan kamyonetle otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Kaza, saat 17.00 sıralarında Antalya- Isparta yolu Kurşunlu Şelalesi mevkisi üzerinde meydana geldi. Tuğba Yarıcı'nın kullandığı 07 HGR 78 plakalı otomobil, karşı şeritten gelen işçileri taşıyan Abdullah Kunt yönetimindeki 07 ANB 670 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobil sürücüsü Tuğba Yarıcı ve otomobilde bulunan 6 kişi ile kamyonette bulunan 12 kişi yaralandı. Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.