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18.09.2020 - 10:40 |

İSG başvuru ücreti 2020 | İSG başvurusu nasıl yapılır?

İSG başvuru ekranı açıldı. ÖSYM tarafından başvuruları alınacak olan 2020 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı sınavı için başvurular 18 Eylül itibariyle alınmaya başladı. Peki, İSG başvuru ücreti ne kadar? İşte İSG başvuruları ile ilgili detaylar...

İSG başvuru ücreti 2020 | İSG başvurusu nasıl yapılır?

ÖSYM İSG başvuruları başldı. 18 Eylül itabariyle başlayan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı için başvurular 28 Eylül 2020 tarihine kadar alınmaya devam edecek.

İSG BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR? BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

2020 İSG başvuru ücreti 250 TL. İSG başvuru ücreti ödeme yerleri Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

İSG BAŞVURUSU NEREDEN YAPILACAK?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

İSG BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 

İstanbul'da güpegündüz gasp girişimi kameradaİstanbul Sultangazi'de iki kişi tarafından takip edilen Suriye uyruklu kadın, girdiği iş yerinde iddiaya göre gasp edilmek istendi. Herkesin gözü önünde darp edilen ve gasp girişimine maruz kaldığı ileri sürülen kadın, şüphelilere direndi. Türkçe bilmediği için çevredekilere başından geçenleri anlatamayan kadının yaşadığı korku ve panik anları iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
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