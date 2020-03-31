MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri İşitme engelli kendini eve kilitledi, polis kapıyı çilingirle açtı
ABONE OL
31.03.2020 - 09:15 | | İHA

İşitme engelli kendini eve kilitledi, polis kapıyı çilingirle açtı

Antalya’da sinir krizi geçirdiği ileri sürülen 59 yaşındaki adam, kendisini eve kitleyerek balkondaki camlara kafasını vurdu, eline ne geçirdiyse sokağa fırlattı. Yaklaşık 1 saat boyunca girilemeyen evdeki adamın işitme engelli olduğu anlaşılınca devreye çilingir girdi. Kapının açılmasıyla birlikte sakinleştirilen adam, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

İşitme engelli kendini eve kilitledi, polis kapıyı çilingirle açtı

Polisi alarma geçiren olay, dün akşam 19.30 sıralarında Konyaaltı ilçesine bağlı Hurma Mahallesi 228 sokak üzerindeki 4 katlı bir apartmanın 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tek başına yaşadığı belirtilen Fikret A. (59), evinin kapısını kilitledikten sonra balkona çıkarak kendisine zarar vermeye başladı. Kafasını cama vuran Fikret A., balkonda eline ne geçirdiyse sokağa fırlattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

SON ÇARE ÇİLİNGİR OLDU

Apartmana gelen polis ekipleri, kapının kilitli olması üzerine şahsı ikna etmek istedi ancak Fikret A.’nın işitme engellisi olduğu öğrenilince bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri çağrıldı. Kendisine zarar vermeye devam eden adamın yakınlarında yedek anahtar olmadığı anlaşılınca bu sefer olay yerine çilingir istendi. Yaklaşık 1 saat sonrası kapı çilingir yardımıyla açılarak ekiplerin eve girişi sağlandı.

Fikret A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sedyeye alınarak tedavi için ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İşitme engelli kendini eve kilitledi, polis kapıyı çilingirle açtı

Milliyet'te Gündem (31 Mart 2020)İşte Türkiye ve dünyada gündemin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

30 Mart corona virüsü vaka sayısı ve ölü sayısı | Türkiye'de corona virüsü tablosu

30 Mart corona virüsü vaka sayısı ve ölü sayısı | Türkiye'de corona virüsü tablosu

SGK, SSK, emekli, Bağkur, EYT’li milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Tek tek açıklandı…

SGK, SSK, emekli, Bağkur, EYT’li milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Tek tek açıklandı…

Profesör koronavirüsü yendi! Yalvarıyorum...

Profesör koronavirüsü yendi! Yalvarıyorum...

Af yasası (ceza infaz) çıktı mı? Hangi suçlular (kimler) corona virüsü izni alacak?

Af yasası (ceza infaz) çıktı mı? Hangi suçlular (kimler) corona virüsü izni alacak?

Sıradaki Haber