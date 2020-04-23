İskan Nedir? İskan Belgesi Ve Raporu Ne İçin Kullanılır?

Kanun ve yönetmeliklere uygun bir şekilde inşaatı tamamlanan binalar, yapı kullanım izni için iskan almak zorundadır. Oturma izni verilmiş ev anlamına gelen iskan kelimesi, inşaatın eksiksiz bir şekilde bitirildiğinin belgesidir.

İskan Nedir?

İskan kelimesinin sözlük anlamı yerleştirme ve yurtlandırmadır. Her ne kadar bu anlamlara gelse de emlak terimi olarak kullanıldığında, yapımı tamamlanmış binaların oturma iznidir. İnşaat sahibi belediyeye yazacağı yazılı dilekçe ile iskan talebinde bulunabilmektedir. Tarih kitaplarında yurtlandırma olarak geçen iskan kelimesi, günümüzde emlak terimi ile daha yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

İskan Belgesi ve Raporu Ne İçin Kullanılır?

İnşaatı bitmiş olan binalarda oturabilmek için iskan belgesine ihtiyaç vardır. İnşaat çalışmaları yönetmeliğe uygun olarak tamamlanmışsa, iskan belgesi ve raporu kolayca çıkmaktadır. İskan raporu, binanın inşaatına başlamadan önce alınırken, iskan belgesi inşaat tamamlandıktan sonra alınmaktadır. İskan belgesi ve raporunun çıkması için gerekli belgelerin eksiksiz olarak temin edilmesi gerekmektedir.