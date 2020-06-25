İskeleden düşen inşaat işçisi ağır yaralandı

Olay, saat 16.30 sıralarında, Gülağaç ilçesinde inşaat halindeki 4 katlı binada meydana geldi. Binanın dış cephe sıvasını yapan işçi Mehmet Çetin, yaklaşık 3 metre yükseklikteki iskeleden dengesini kaybedip düştü. Yaralanan Çetin, mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Mehmet Çetin'in hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.
Bakan Çavuşoğlu'ndan Sudan açıklamasıÇavuşoğlu, video konferans yöntemiyle düzenlenen Sudan Ortaklık Konferansı'nda değerlendirmelerde bulundu.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "(Sudan'da) Tarımdan eğitime, sağlıktan bankacılık sektörüne kadar uzanan farklı alanlardaki projelerimize devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.