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23.02.2021 - 09:13 |

İşkenceci kocasını öldürmüştü! Melek İpek davasında yeni gelişme

Antalya'da işkence görüp, kendisini ölümle tehdit eden eşi Ramazan İpek'i öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Melek İpek için avukatlar "Örselenmiş kadın sendromu" raporu için başvurdu. Avukatlar verdikleri dilekçede İpek'in kocasından devamlı fiziksel, duygusal ve cinsel şiddet gördüğü, psikolojik durumunun bozulduğu için ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan bir unsur olduğuna dikkat çekti.

İşkenceci kocasını öldürmüştü! Melek İpek davasında yeni gelişme

Antalya'da, kendisine çıplak halde kelepçeli işkence yapan eşi Ramazan İpek'i (36) öldüren 2 çocuk annesi Melek İpek (31) için avukatları "Örselenmiş kadın sendromu" raporu alınması için başvurdu. Bilindiği gibi İpek kendisine işkence uygulayan, çocukları önünde hem şiddet hem de naylon iple bağlayarak tecavüzde bulunan kocasını öldürdüğü itiraf etmiş ve sonrasında kan donduran ifadelerle tüm Türkiye'nin konuştuğu isim olmuştu.

AVUKATLARDAN "ÖRSELENMİŞ KADIN" BAŞVURUSU

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Avukatlar, İpek hakkında "Haksız tahrik altında kasten öldürmek" suçundan dava açılan 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesine verdikleri dilekçede İpek'in kocasından devamlı fiziksel, duygusal ve cinsel şiddet gördüğü, psikolojik durumunun bozulduğu için ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan bir unsur olduğuna dikkat çekti.

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İşkenceci kocasını öldürmüştü Melek İpek davasında yeni gelişme

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 İŞKENCE YILLARDIR DEVAM EDİYORDU

Melek İpek'e işkencenin yıllardır devam ettiğini de vurgulayan avukatlar, bu nedenle uygulanan şiddetin süresine, ağırlığına, geçmiş ruhsal travmalarına bağlı olarak travma sonrası stres bozukluğuyla beraber veya devamında, örselenmiş kadında majör depresyon rahatsızlığının oluştuğunu anlattı.

İşkenceci kocasını öldürmüştü Melek İpek davasında yeni gelişme

ÖRSELENMİŞ KADIN SENDROMU NEDİR?

Kocasından veya duygusal ilişki yaşadığı partnerinden devamlı fiziksel, duygusal ve cinsel şiddet gören kadınların psikolojik durumu. Ceza hukukunda da eşinden devamlı şiddet gören kadının, eylemi bittikten sonra onu öldürmesi halini ifade ediyor. İçtihat hukuku örseleyici ve hayati risk içeren şiddet dolayısıyla öldüren kadınlar için, örselenmiş kadın sendromunu ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan bir neden olarak kabul ediyor.

 

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