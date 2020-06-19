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19.06.2020 - 12:33 | | DHA

İskenderun'da sağanak; cadde ve iş yerlerini su bastı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak , hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde birçok cadde ve iş yerlerini su bastı.

İskenderun'da sağanak; cadde ve iş yerlerini su bastı

Haziran ayının ortasında, ilçede sabah saatlerinde başlayan yaz yağmuru, kısa sürede sağanağa dönüştü. Pınarbaşı ve Dumlupınar mahallleri ile Şehitpamir Caddesi ve Namık Kemal caddesinde su taşkınları meydana geldi. Yaklaşık yarım metre su dolan caddelerde, yaya ve sürücüler zor anlar yaşadı. Esnaf, su basan iş yerlerini tahliye ederek temizlemeye çalıştı. Kısa sürede aşırı yağışlar sonucu su baskını yaşanan bölgede belediye ekipleri çalışma başlattı.

 

Adalar Kaymakamlığı İBB'nin elektrikli araç başvurusunu reddettiGelen bir son dakika haberine göre; Adalar Kaymakamlığı, İBB'nin 60 elektirikli araç kullanımı için yaptığı başvuruyu Karayolları Trafik Kanunu'na uyulmadığı gerekçesiyle reddetti.
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