İskenderun'da sağanak; cadde ve iş yerlerini su bastı

Haziran ayının ortasında, ilçede sabah saatlerinde başlayan yaz yağmuru, kısa sürede sağanağa dönüştü. Pınarbaşı ve Dumlupınar mahallleri ile Şehitpamir Caddesi ve Namık Kemal caddesinde su taşkınları meydana geldi. Yaklaşık yarım metre su dolan caddelerde, yaya ve sürücüler zor anlar yaşadı. Esnaf, su basan iş yerlerini tahliye ederek temizlemeye çalıştı. Kısa sürede aşırı yağışlar sonucu su baskını yaşanan bölgede belediye ekipleri çalışma başlattı.