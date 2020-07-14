İSKİ 14 Temmuz su kesintisi programı! Sular ne zaman gelecek?

Sular ne zaman gelecek sorusu İstanbul'da ikamet eden vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından bugün birçok ilde yapılan planlı kesintiler nedeniyle bazı ilçe ve mahallelere belirli süreler içerisinde su verilemiyor. Su kesintisi yaşanan ilçelerde ikamet eden vatandaşlar ise sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt arıyor. İşte 14 Temmuz planlı su kesintisi programı...

14 TEMMUZ SU KESİNTİ PROGRAMI

İlçe: Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler: Mehmet Akif Ersoy Mah,Taşoluk Mah,Atatürk Mah,Mfevzi Çakmak Mah

Açıklama: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi: 14.07.2020 10:03

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 14.7.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe: B.Çekmece

Etkilenen Mahalleler: Celaliye Mah

Açıklama: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi: 14.07.2020 11:52

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 14.7.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe: Bahçelievler

Etkilenen Mahalleler: Merkez Mahyenibosna

Açıklama: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi: 14.07.2020 09:33

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 14.7.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe: Bahçelievler

Etkilenen Mahalleler: Siyavuşpaşa Mah,Soğanlı Mah,Zafer Mah,Şirinevler Mah,Çobançeşme Mah,Merkez Mahyenibosna,Fevzi Çakmak Mah,Cumhuriyet Mah,Hürriyet Mah,Bahçelievler Mah,Kocasinan Mah

Açıklama: 1000 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Başlama Tarihi: 14.07.2020 10:06

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 14.7.2020 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe: Bakırköy

Etkilenen Mahalleler: Şenlikköy Mah

Açıklama: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi: 14.07.2020 11:52

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 14.7.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe: Bağcılar

Etkilenen Mahalleler: Yenigün Mah,Yavuzselim Mah,Sancaktepe Mah,İnönu Mah,Çınar Mah,Yıldıztepe Mah,Merkez Mah,Demırkapı Mah,Barbaros Mah,15 Temmuz Mah,Kemalpaşa Mah,Kazım Karabekir Mah,Fevzi Çakmak Mah

Açıklama: 1000 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Başlama Tarihi: 14.07.2020 10:06

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 14.7.2020 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe: Beylikdüzü

Etkilenen Mahalleler: Kavaklı Mah

Açıklama: Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı

Başlama Tarihi: 14.07.2020 09:09

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 14.7.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe: Esenler

Etkilenen Mahalleler: Tuna Mah,Fatih Mah

Açıklama: 1000 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Başlama Tarihi: 14.07.2020 10:06

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 14.7.2020 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe: G.O.Paşa

Etkilenen Mahalleler: Karayolları Mah

Açıklama: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi: 14.07.2020 10:10

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 14.7.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe: Güngören

Etkilenen Mahalleler: Mareşal Çakmak Mah,Haznedar Mah,Sanayi Mah,Merkez Mah,Gençosman Mah,Akıncılar Mah,Güven Mah,Güneştepe Mah

Açıklama: 1000 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Başlama Tarihi: 14.07.2020 10:06

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 14.7.2020 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe: K.Çekmece

Etkilenen Mahalleler: Halkalı Merkez Mah

Açıklama: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi: 14.07.2020 09:33

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 14.7.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe: Başakşehir

Etkilenen Mahalleler: Altınşehir Mah

Açıklama: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi: 14.07.2020 11:54

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 14.7.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe: Kağıthane

Etkilenen Mahalleler: Hürriyet Mah

Açıklama: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızas

Başlama Tarihi: 14.07.2020 11:13

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 14.7.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe: Pendik

Etkilenen Mahalleler: Batı MahAçıklama: 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi: 14.07.2020 07:44

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 14.7.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Pendik

Etkilenen Mahalleler: Güzelyalı Mah

Açıklama: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi: 14.07.2020 10:10

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 14.7.2020 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe: Ümraniye

Etkilenen Mahalleler: Esenşehir Mah,Dudullu Osb

Açıklama: 1400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Başlama Tarihi: 14.07.2020 09:37

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 14.7.2020 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe: Üsküdar

Etkilenen Mahalleler: Çengelköy Mah

Açıklama: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi: 14.07.2020 09:10

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 14.7.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe: Üsküdar

Etkilenen Mahalleler: Çengelköy Mah

Açıklama: 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi: 14.07.2020 11:46

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 14.7.2020 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe: Şişli

Etkilenen Mahalleler: Halil Rıfat Paşa Mah

Açıklama: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi: 14.07.2020 09:19

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 14.7.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.