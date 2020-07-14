İSKİ 14 Temmuz su kesintisi programı! Sular ne zaman gelecek?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından birçok ilçede planlı kesintiler gerçekleştiriliyor. Planlı kesintiler nedeniyle bulundukları ilçe ve mahallede su kesintisi yaşayan vatandaşlar sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 14 Temmuz İSKİ su kesinti programı...
Sular ne zaman gelecek sorusu İstanbul'da ikamet eden vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından bugün birçok ilde yapılan planlı kesintiler nedeniyle bazı ilçe ve mahallelere belirli süreler içerisinde su verilemiyor. Su kesintisi yaşanan ilçelerde ikamet eden vatandaşlar ise sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt arıyor. İşte 14 Temmuz planlı su kesintisi programı...
14 TEMMUZ SU KESİNTİ PROGRAMI
İlçe: Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler: Mehmet Akif Ersoy Mah,Taşoluk Mah,Atatürk Mah,Mfevzi Çakmak Mah
Açıklama: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi: 14.07.2020 10:03
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 14.7.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe: B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler: Celaliye Mah
Açıklama: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi: 14.07.2020 11:52
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 14.7.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe: Bahçelievler
Etkilenen Mahalleler: Merkez Mahyenibosna
Açıklama: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi: 14.07.2020 09:33
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 14.7.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe: Bahçelievler
Etkilenen Mahalleler: Siyavuşpaşa Mah,Soğanlı Mah,Zafer Mah,Şirinevler Mah,Çobançeşme Mah,Merkez Mahyenibosna,Fevzi Çakmak Mah,Cumhuriyet Mah,Hürriyet Mah,Bahçelievler Mah,Kocasinan Mah
Açıklama: 1000 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Başlama Tarihi: 14.07.2020 10:06
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 14.7.2020 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe: Bakırköy
Etkilenen Mahalleler: Şenlikköy Mah
Açıklama: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi: 14.07.2020 11:52
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 14.7.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe: Bağcılar
Etkilenen Mahalleler: Yenigün Mah,Yavuzselim Mah,Sancaktepe Mah,İnönu Mah,Çınar Mah,Yıldıztepe Mah,Merkez Mah,Demırkapı Mah,Barbaros Mah,15 Temmuz Mah,Kemalpaşa Mah,Kazım Karabekir Mah,Fevzi Çakmak Mah
Açıklama: 1000 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Başlama Tarihi: 14.07.2020 10:06
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 14.7.2020 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe: Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler: Kavaklı Mah
Açıklama: Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi: 14.07.2020 09:09
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 14.7.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe: Esenler
Etkilenen Mahalleler: Tuna Mah,Fatih Mah
Açıklama: 1000 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Başlama Tarihi: 14.07.2020 10:06
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 14.7.2020 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe: G.O.Paşa
Etkilenen Mahalleler: Karayolları Mah
Açıklama: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi: 14.07.2020 10:10
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 14.7.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe: Güngören
Etkilenen Mahalleler: Mareşal Çakmak Mah,Haznedar Mah,Sanayi Mah,Merkez Mah,Gençosman Mah,Akıncılar Mah,Güven Mah,Güneştepe Mah
Açıklama: 1000 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Başlama Tarihi: 14.07.2020 10:06
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 14.7.2020 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe: K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler: Halkalı Merkez Mah
Açıklama: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi: 14.07.2020 09:33
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 14.7.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe: Başakşehir
Etkilenen Mahalleler: Altınşehir Mah
Açıklama: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi: 14.07.2020 11:54
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 14.7.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe: Kağıthane
Etkilenen Mahalleler: Hürriyet Mah
Açıklama: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızas
Başlama Tarihi: 14.07.2020 11:13
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 14.7.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe: Pendik
Etkilenen Mahalleler: Batı MahAçıklama: 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi: 14.07.2020 07:44
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 14.7.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe:Pendik
Etkilenen Mahalleler: Güzelyalı Mah
Açıklama: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi: 14.07.2020 10:10
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 14.7.2020 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe: Ümraniye
Etkilenen Mahalleler: Esenşehir Mah,Dudullu Osb
Açıklama: 1400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Başlama Tarihi: 14.07.2020 09:37
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 14.7.2020 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe: Üsküdar
Etkilenen Mahalleler: Çengelköy Mah
Açıklama: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi: 14.07.2020 09:10
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 14.7.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe: Üsküdar
Etkilenen Mahalleler: Çengelköy Mah
Açıklama: 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi: 14.07.2020 11:46
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 14.7.2020 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe: Şişli
Etkilenen Mahalleler: Halil Rıfat Paşa Mah
Açıklama: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi: 14.07.2020 09:19
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 14.7.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.