İSKİ su kesintisi | 23 Temmuz İSKİ arıza kesinti olan bölgeler
İSKİ su kesintisi olan bölgeler hangileri? İstanbul su ve kanalizasyon idaresi 23 Temmuz 2020 İstanbul'da arıza kesintisi olan bölgeleri duyurdu. Peki, bugün hangi ilçelerde sular kesik olacak? İşte İSKİ su kesintisi yaşanan bölgeler...
İSKİ arıza kesinti hangi bölgelerde var? İşte İstanbul içerisinde su kesintisi yaşanan bölgeler.
23 TEMMUZ İSKİ SU KESİNTİSİ NERELERDE VAR?
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Sazlıbosna Mah,Hacımaşlı Mah
Açıklama : Şebeke Hattı Deplase Çalışması
Başlama Tarihi : 23.07.2020 10:12
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.7.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : BüyükÇekmece
Etkilenen Mahalleler : Karaağaç Mah,Alkent 2000 Mah
Açıklama : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi : 23.07.2020 10:28
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.7.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler : Kalyoncu Kulluğu Mah,Kocatepe Mah,Şehit Muhtar Mah,Evliya Celebi Mah,Bostan Mah,Bülbül Mah,Cukur Mah
Açıklama : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 23.07.2020 10:07
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.7.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Esenler
Etkilenen Mahalleler : Turgut Reis Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 23.07.2020 10:15
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.7.2020 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Sultanbeyli
Etkilenen Mahalleler : Battal Gazi Mah,Ahmet Yesevi Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 23.07.2020 09:46
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.7.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Tuzla
Etkilenen Mahalleler : Tepeören Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 23.07.2020 10:16
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.7.2020 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Ümraniye
Etkilenen Mahalleler : Topağacı Mah
Açıklama : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi : 23.07.2020 10:09
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.7.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.