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23.07.2020 - 11:11 |

İSKİ su kesintisi | 23 Temmuz İSKİ arıza kesinti olan bölgeler

İSKİ su kesintisi olan bölgeler hangileri? İstanbul su ve kanalizasyon idaresi 23 Temmuz 2020 İstanbul'da arıza kesintisi olan bölgeleri duyurdu. Peki, bugün hangi ilçelerde sular kesik olacak? İşte İSKİ su kesintisi yaşanan bölgeler...

İSKİ su kesintisi | 23 Temmuz İSKİ arıza kesinti olan bölgeler

İSKİ arıza kesinti hangi bölgelerde var? İşte İstanbul içerisinde su kesintisi yaşanan bölgeler.

23 TEMMUZ İSKİ SU KESİNTİSİ NERELERDE VAR?

İlçe         :              Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler      :              Sazlıbosna Mah,Hacımaşlı Mah

Açıklama             :               Şebeke Hattı Deplase Çalışması

Başlama Tarihi   :               23.07.2020 10:12

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 23.7.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe         :              BüyükÇekmece

Etkilenen Mahalleler      :              Karaağaç Mah,Alkent 2000 Mah

Açıklama             :               Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı

Başlama Tarihi   :               23.07.2020 10:28

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 23.7.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe         :              Beyoğlu

Etkilenen Mahalleler      :              Kalyoncu Kulluğu Mah,Kocatepe Mah,Şehit Muhtar Mah,Evliya Celebi Mah,Bostan Mah,Bülbül Mah,Cukur Mah

Açıklama             :               150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               23.07.2020 10:07

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 23.7.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe         :              Esenler

Etkilenen Mahalleler      :              Turgut Reis Mah

Açıklama             :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               23.07.2020 10:15

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 23.7.2020 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe         :              Sultanbeyli

Etkilenen Mahalleler      :              Battal Gazi Mah,Ahmet Yesevi Mah

Açıklama             :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               23.07.2020 09:46

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 23.7.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe         :              Tuzla

Etkilenen Mahalleler      :              Tepeören Mah

Açıklama             :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               23.07.2020 10:16

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 23.7.2020 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe         :              Ümraniye

Etkilenen Mahalleler      :              Topağacı Mah

Açıklama             :               Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi

Başlama Tarihi   :               23.07.2020 10:09

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 23.7.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

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